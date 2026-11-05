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Sparta Praga x Bournemouth hoje ao vivo: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Sparta Prague x Bournemouth
Sparta Prague
Bournemouth
Liga Europa

Na Liga Europa, o Sparta Praga enfrenta o Bournemouth. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e no streaming hoje?

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Sp. Praga x Bournemouth: horário da partida

crest
Liga Europa - Rodada 4
epet Arena

A partida entre Sp. Praga e Bournemouth começa em 05/11/2026, às 18h45.

Sp. Praga x Bournemouth ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

A partida entre Sparta Praga e Bournemouth terá transmissão ao vivo pelo RTL+ na Alemanha. Confira abaixo todas as informações sobre a transmissão.

Destaques da semana: o que aconteceu com Sp. Praga e Bournemouth?

O Sparta Praga chega para esta partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, empatou sem gols, por 0 a 0, com o Bohemians 1905 Praga. O destaque positivo é a expressiva vitória por 5 a 1 sobre o Slovacko, embora o resultado perca força diante da derrota por 2 a 0 para o Banik Ostrava na copa e do revés por 1 a 0 para o Olympiacos de Pireu na Liga Europa. Ao todo, o Sparta marcou seis gols e sofreu três nessas cinco partidas.

O Bournemouth vive grande fase e venceu seus últimos cinco jogos oficiais sem sofrer um único gol. Na partida mais recente, derrotou o Leeds United por 2 a 0 na Premier League. Antes disso, venceu o Aston Villa por 3 a 0 na Copa da Liga Inglesa e o AC Milan por 3 a 0 na Liga Europa. Ao todo, o Bournemouth marcou dez gols e não sofreu nenhum nesse período.

SPP

SPP - Sequência

BOS
E0-0
OLY
D1-0
SLO
V5-1
BOS
D0-2
BOH
E0-0
Gol marcado (sofrido)
5/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
BOU

BOU - Sequência

SUN
V2-0
MIL
V3-0
MUN
V0-3
AVL
V3-0
LEE
V2-0
Gol marcado (sofrido)
13/0
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

Sp. Praga x Bournemouth: escalações

Prováveis escalações de Sparta Prague x Bournemouth

Técnico

  • B. Priske

Sp. Praga x Bournemouth: momento das equipes

SPP

SPP - Sequência

BOS
E0-0
OLY
D1-0
SLO
V5-1
BOS
D0-2
BOH
E0-0
Gol marcado (sofrido)
5/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
BOU

BOU - Sequência

SUN
V2-0
MIL
V3-0
MUN
V0-3
AVL
V3-0
LEE
V2-0
Gol marcado (sofrido)
13/0
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

Sp. Praga x Bournemouth: retrospecto dos confrontos diretos

Sp. Praga x Bournemouth: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvárosFerencvárosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
OmoniaOmoniaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
E
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
E
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
31113304
V
E
D
18
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
E
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
E
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
MilanMilanMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
E
D
32
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

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