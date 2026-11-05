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Sp. Praga x Bournemouth: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 12:45 epet Arena

O jogo entre Sp. Praga e Bournemouth começa em 5 de novembro de 2026, às 18h45.

Sp. Praga x Bournemouth ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

O jogo entre Sparta Praga e Bournemouth será transmitido ao vivo na Alemanha pelo RTL+. Confira abaixo todas as informações sobre a transmissão.

Assuntos da semana: como chegam Sp. Praga e Bournemouth?

O Sparta Praga chega a esta partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na rodada mais recente, empatou sem gols com o Bohemians 1905 Praga, por 0 a 0. O destaque positivo é a goleada por 5 a 1 sobre o Slovacko, mas o resultado perde força diante da derrota por 2 a 0 para o Banik Ostrava na copa e do revés por 1 a 0 para o Olympiacos de Pireu na Europa League. Ao todo, o Sparta marcou seis gols e sofreu três nessas cinco partidas.

O Bournemouth vive excelente fase e venceu seus últimos cinco jogos oficiais sem sofrer um único gol. Na partida mais recente, a equipe derrotou o Leeds United por 2 a 0 na Premier League. Antes disso, venceu o Aston Villa por 3 a 0 na Copa da Liga Inglesa e o AC Milan por 3 a 0 na Europa League. Ao todo, o Bournemouth marcou dez gols nesse período e não sofreu nenhum.

Sp. Praga x Bournemouth: escalações

Sp. Praga x Bournemouth: momento das equipes

Sp. Praga x Bournemouth: retrospecto dos confrontos diretos

Sp. Praga x Bournemouth: as tabelas