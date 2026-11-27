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Luciano Spalletti atribuiu a Andrea Cambiaso a mudança de rumo da Juventus na vitória sobre o Omonia pela Liga Europa. O técnico admitiu que seu time teve dificuldades no início, antes de o versátil jogador da seleção italiana impulsionar a reação com quatro gols.

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Spalletti atribui a Cambiaso a mudança de rumo do jogo

A Juventus conquistou uma vitória importante em sua busca pela classificação na Liga Europa, mas a noite não começou como o time de Luciano Spalletti esperava. Uma falha defensiva no início, que envolveu o goleiro Neto, permitiu a Lubomir Satka colocar o Omonia surpreendentemente à frente e deixou a equipe de Turim em situação difícil. Um golaço de Cambiaso, porém, mudou completamente o rumo da partida. Os donos da casa encontraram seu ritmo e acabaram dominando o adversário.

Ao comentar as dificuldades iniciais e a virada, Spalletti fez questão de destacar o impacto de Cambiaso. "No começo, cometemos alguns erros que o adversário aproveitou. As coisas ficaram um pouco confusas por causa disso. Depois, Cambiaso colocou tudo no lugar com um grande gol, e o time passou a jogar com mais calma", disse o técnico, segundo o Tuttosport.

Técnico elogia o instinto ofensivo do lateral

Spalletti reconheceu que Cambiaso mostrou "momentos de apreensão" no início, mas destacou a rapidez com que o jogador se encontrou na partida e apareceu quando o time precisava de uma reação. O técnico também ressaltou o repertório técnico que torna Cambiaso tão perigoso no terço final do campo. Das tabelas rápidas de primeira aos duelos diretos com os defensores, Spalletti deixou claro que o instinto ofensivo do jogador o diferencia.

"Ele tomou decisões e resolveu problemas para o time, como no gol no ângulo", observou o técnico. "À medida que as coisas foram dando certo para ele, suas qualidades começaram a aparecer. Ele sabe jogar futebol, sabe jogar de primeira, é bom ao entrar na área, é bom no um contra um e tem muita qualidade no que propõe", acrescentou Spalletti.

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Jogadores com menos espaço aproveitam chance na Europa

Spalletti também ficou satisfeito ao ver sua decisão de rodar o elenco dar resultado na competição europeia. Depois de dar oportunidades a vários jogadores que vinham tendo poucos minutos, o técnico viu quem tinha menos espaço corresponder e mostrar a profundidade do elenco à sua disposição.

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Ao avaliar a atuação, Spalletti reconheceu como pode ser difícil encontrar o ritmo imediatamente após um período sem jogar e elogiou a intensidade do time sem a bola. "Os jogadores que entraram em campo corresponderam? Sim, e não é fácil encontrar a forma logo de cara quando você passa um tempo afastado", afirmou. "Fizemos gols bonitos, jogamos bem e pressionamos bem."

Juve terá confronto decisivo na Serie A

Com seu destino na Liga Europa em suas próprias mãos, a Juventus precisa agora voltar as atenções à Serie A e transformar a eficiência mostrada na Europa em uma sequência positiva no campeonato nacional para subir na tabela. O time de Spalletti terá um desafio no domingo, fora de casa, contra um Como em boa fase que vem chamando a atenção em toda a Itália. O confronto deste fim de semana já se desenha como um momento decisivo para toda a temporada da Juventus.