O técnico da Juventus, Luciano Spalletti, falou em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Sassuolo, válido pela quarta rodada da Serie A.





Você pode nos contar um pouco sobre como está a equipe e que energia percebeu no grupo para, justamente, esta semana importante e exigente?

"Então, vamos começar pelo fato de que lamentamos pelo que aconteceu com Locatelli e, naturalmente, a ausência do Loca distribui responsabilidades para todos, porque ele é um daqueles que não tira a camisa nem depois de tomar banho. Sabemos qual é o valor dele e o quanto ele se importa em querer dar uma contribuição. Em toda a sua maneira de viver o dia a dia, ele está sempre atento àquilo que é o destino, àquilo que é a situação da Juventus. Isso determinou em todos, como eu disse antes, uma responsabilidade que foi vista durante estes treinamentos. Vi uma equipe muito atenta, com muita vontade, muito disponível para lutar em qualquer situação que apareça contra ela. Vi eles treinarem muito bem, vi eles muito sérios, muito profissionais. Saindo agora, vindo para cá, quem encontrei na porta? Kolo Muani, que tem a possibilidade... Assim eu não deixo alguém bravo. Se Kolo Muani está melhor, Kolo Muani vem agora para o campo, tendo a possibilidade de chegar na hora do jantar. Ele prefere passar cinco horas aqui dentro com aqueles dois ou três companheiros que estão aqui, dentro de um ambiente em que gosta de viver, onde gosta de estar. Justamente por aquilo que é provavelmente a vontade de contribuir ou de determinar para a equipe toda a sua qualidade, toda a sua força, para determinar aquilo que ele sonha para a equipe".



Contra o Milan vocês jogaram com 3 no meio-campo?

"Algumas vezes passamos do 4-2-3-1 para o 4-3-3. Há um sistema na fase defensiva e na fase ofensiva. Cada um pode interpretá-lo como quiser, mas somos livres para nos associar e tomar conhecimento de qualquer coisa no mundo e no futebol. Não existe mais um sistema posicional por causa dessa pressão individual; ao fazer tantos pequenos duelos, tenta-se não dar referências para levá-los para fora de suas próprias zonas do campo e colocá-los em dificuldade. Às vezes defendemos com 5. Sem Locatelli não muda nada e temos a possibilidade de fazer qualquer sistema tático porque temos um elenco que permite isso".





Koopmeiners pode assumir mais responsabilidades?

"Concordo com você porque já vimos diferenças. Agora há um conhecimento mais aprofundado e a vontade do garoto de permanecer na Juventus, e isso nos agradou. Agora ele está muito mais livre, embora seja um jogador total. Para mim, ele pode se desdobrar e fazer a função de volante/meia. Eu espero uma grande partida".





Douglas Luiz é uma aposta ganha?

"É uma certeza do futebol e mostrou em mais de um lugar que é um jogador forte. Depois, ele só precisava sentir confiança. Quando chegou, prendia demais a bola e agora entendeu que, quanto mais a movimenta, mais toca na bola. Essa questão de jogar longo e curto ele sabe fazer muito bem. É um jogador também físico e está totalmente disponível para se sacrificar pelos companheiros. É Douglas Luiz e eu não tenho méritos".





O ponto sobre os lesionados? Você tinha a percepção de que Aquilani poderia ir tão bem assim?

"Eu tinha a percepção de que Aquilani poderia ser treinador porque era um jogador que já tinha a mochila cheia de qualidade. Com suas jogadas, ele sugeria jogadas aos companheiros de equipe. Não estou surpreso e naturalmente dou meus parabéns a ele. McKennie e Cambiaso será difícil. Amanhã faremos um teste com Cambiaso; para McKennie passamos para quinta-feira. Sarr, por outro lado, vamos recuperar. Nós montamos o elenco com dois jogadores fortes por posição".





As primeiras impressões sobre Sarr? Owusu será integrado?

"Sarr é um jogador que desperta curiosidade porque sabe se comportar bem em qualquer situação. Ele tem essa facilidade de corrida e você o encontra em todas as partes de maneira natural porque tem essa corrida em profundidade. Estamos convencidos de ter à disposição um jogador forte e provavelmente ele já vai mostrar isso amanhã. Owusu é um jovem de grande esperança, mas é um jogador forte. Depois, do ponto de vista físico, é uma estrutura enorme e é difícil tirar a bola dele. Ele só precisa antecipar um pouco as coisas, porque senão fica difícil".





Woltemade pode começar como titular?

"Vamos avaliar, mas ele já se fez apreciar por todos desde o primeiro treinamento. Nos mostrou que sabe estar em campo e pode ocupar mais de uma função. Com certeza, antes ou depois, vai jogar amanhã".





Sobre Gatti?

"Gatti é um jogador que tem características bem precisas, sobretudo ao tentar fazer gol nas bolas paradas. Ele resolveu aquele problema que aconteceu na partida com a Next Gen, porque não pôde treinar de maneira correta. Agora está treinando bem e conseguirá ter sua minutagem para mostrar o grande valor que tem. Neste momento, Kelly também está jogando menos, mas nessas outras partidas Gatti vai encontrar seu espaço e mostrar jogadas de jogador top que é".





Quanto a Champions mostrou?

"Nos machucou e criou problemas para nós. Temos que conviver com isso, mas isso vai se tornar um grande estímulo para nós. A dor cria as maiores responsabilidades e cria a vontade de se recolocar naquela posição que te permite jogar contra as melhores equipes do mundo"



