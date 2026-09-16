Luciano Spalletti rasgou elogios a Teun Koopmeiners na preparação para Juventus x NEC, pela Liga Europa. Segundo o técnico da Juventus, o jogador de 32 partidas pela seleção da Holanda é um craque.

“Koopmeiners é um jogador completo, que sabe como deve jogar. Um jogador forte”, começou Spalletti, em conversa com Noa Vahle, da Ziggo Sport.

Até aqui, Koopmeiners soma quatro aparições na Serie A nesta temporada, mas foi titular em apenas uma delas. Foi no último fim de semana, contra o Sassuolo, e justamente essa partida terminou em derrota por 3 a 2. Ainda assim, Spalletti é só elogios ao holandês.

“Ele é um jogador que sabe qual é a sua posição e a sua função em campo. E pode jogar em qualquer lugar, pelo menos é o que eu penso. Mas acho que ele é um meio-campista central, que pode atuar em um bloco de dois ou de três.”

“Além disso, Koopmeiners é alguém que pode atacar, alguém que pode defender, uma pessoa que é excelente em todos os aspectos. Eu, assim como vocês, adoro ele. Gosto dele tanto quanto vocês”, concluiu Spalletti.

Resta saber se Koopmeiners poderá contar com uma vaga entre os titulares na quinta-feira, quando a Juventus enfrenta o NEC em Turim. A imprensa italiana não se surpreenderia caso Spalletti faça algumas mudanças em sua equipe após a derrota por 3 a 2 para o Sassuolo, na última segunda-feira.

O técnico do NEC, Dick Schreuder, está ansioso para o duelo da Liga Europa contra a Juventus, no qual os Nijmegenaren terão de se redimir da derrota por 3 a 0 para o SC Cambuur. “Todos nós podemos cometer erros, mas a intensidade terá de aumentar”, disse Schreuder.