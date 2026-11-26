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Luciano Spalletti celebra o momento da Juventus, segunda colocada na Europa League graças à vitória de virada por 4 a 1 sobre os cipriotas do Omonia.

O técnico da Juventus disse à Sky após a partida: "No começo, cometemos um par de erros que eles aproveitaram. Isso complica nossa capacidade de mostrar nossas qualidades, e surge o medo de sofrer um contra-ataque".

"Cambiaso colocou as coisas no lugar ao marcar um golaço e, a partir daí, o time jogou com mais tranquilidade, bem posicionado em campo e com um nível de pressão bastante aceitável".

"Estamos felizes por ter divertido nossa torcida com quatro belos gols".

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Então, Spalletti se dirige a Del Piero, que estava no estúdio: "Qual dos nossos gols mais lembra os seus de 1996?".

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O ex-atacante e capitão da Juventus responde: "Os de Cambiaso e Boga. Já você deve ter gostado mais do segundo (de Ekhator, nota da redação) pela jogada. Gatti poderia jogar no meio-campo? É brincadeira, mas um treinador sempre precisa buscar novas soluções".

A palavra volta para Spalletti: "Gatti foi bem ao recuperar a bola pressionando bem alto, na entrada da área, e também estava pronto para marcar. O outro lado da moeda é que, assim, deixamos muito espaço atrás".

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"Ekhator fez uma boa partida, embora tenhamos acionado pouco ele no primeiro tempo. Sua qualidade é atacar o espaço em campo aberto, e ele sabe encontrar espaços, então merece elogios".

"Cada um tem suas características e talvez lhe falte alguma outra coisa. Meu trabalho não é reclamar do que não temos, mas encontrar uma solução com o que temos, para aproveitar as características que já estão à nossa disposição".