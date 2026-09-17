Henk Spaan está encantado com a atuação de Kasper Dolberg contra o Willem II (5 a 1). O colunista do Het Parool inclusive dá nota 8+ ao atacante dinamarquês do Ajax.

Spaan descreve um momento em que Dolberg ajeita a bola no peito para Davy Klaassen, que depois finaliza forte em direção ao gol. ''O Dolberg da temporada passada, depois de ajeitar uma bola no peito para Davy Klaassen, teria sido atingido no estômago pelo chute fulminante dele. O Dolberg de agora sabia que precisava sair dali depois de deixar a bola pronta.''

Dolberg também permitiu que o colega de ataque Oscar Gloukh marcasse contra o Willem II. ''Quanto de confiança ele tem ficou claro no passe sem olhar, com a parte externa do pé direito, para Oscar Gloukh, que marcou.''

''Duas assistências e um gol para Dolberg. Se tem um jogador a quem eu desejo isso, é o dinamarquês, tão transbordante de talento'', espera Spaan que o atacante da Dinamarca mantenha a forma nas próximas semanas.

O setorista do Ajax também destaca Gloukh, porque o ponta do Ajax contribuiu com um gol e uma assistência. ''O cruzamento mais bonito dele foi o para Berghuis, aos 23 minutos. Gloukh deu uma assistência, marcou um gol e jogou muito bem.''

Por fim, Spaan também elogia o técnico Míchel. ''Este treinador deve estar fazendo algo certo'', diz a avaliação parcial do treinador espanhol contratado neste verão.