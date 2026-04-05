Spaan aponta o lugar ideal para a seleção holandesa na fase de grupos da Copa do Mundo

Segundo Henk Spaan, a seleção holandesa não precisa necessariamente terminar como líder do grupo na próxima Copa do Mundo. Um bom terceiro lugar no Grupo F é suficiente, escreve o comentarista de futebol em sua coluna fixa nojornal Het Parool.

A Oranje enfrenta Japão, Suécia e Tunísia na fase inicial da Copa do Mundo. Os primeiros e segundos colocados se classificam para as oitavas de final, mas também os oito melhores terceiros colocados. Isso ocorre porque, pela primeira vez, 48 países participam da fase final, e um total de 32 seleções avançam para a segunda fase.

“Analisei que, se a Holanda terminar em terceiro lugar no Grupo F, enfrentará a Suíça, o México ou os EUA”, descreve Spaan, traçando um cenário possível. “Se ficarem em segundo lugar no grupo, segundo minha previsão, terão que enfrentar o Brasil. Se vencerem o grupo, o Marrocos estará à espera.”

O observador da seleção holandesa tem “a suspeita angustiante de que o Japão é um obstáculo intransponível”. “A menos que Koeman coloque jogadores poderosos como J. Timber e De Ligt na defesa e aproveite a altura de Van Dijk, Emegha e Gakpo. Como equipe, o Japão é melhor, nós somos mais altos.”

Na opinião de Spaan, um início difícil na Copa do Mundo não precisa ser desastroso para a seleção holandesa. “Compare com a Itália de 1982: três empates. Quando o Brasil chegou, eles funcionaram como uma máquina”, refere-se ele ao título mundial conquistado pela seleção italiana.

“Tenho uma ressalva a esta análise: embora eu tirasse notas 9 em cálculo mental e aritmética no ensino fundamental, esse talento evaporou-se tanto no ensino médio que, após quatro anos de ginásio, me esperava o HBS A, sem matemática”, conclui Spaan sua contribuição.

A Holanda chegou às quartas de final da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Após uma partida emocionante, incluindo pênaltis, foi derrotada pela Argentina, que viria a ser campeã mundial.