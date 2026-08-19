Henk Spaan sai em defesa de Youri Regeer em sua coluna para o Het Parool. Segundo o jornalista que cobre o Ajax pelo jornal, alguém que joga na posição de camisa 6 em Amsterdã não está em uma situação invejável.

Spaan dá nota 8 para Regeer e, além disso, faz uma avaliação crítica do atual Ajax. "O que significa jogar com o vértice para trás, com Klaassen e Mokio à sua frente? Ou Mokio e Gloukh? Com esses laterais de ofício? Eu juro, não dá."

O setorista do Ajax dá atenção especial a Klaassen. "É um verdadeiro jogador do Ajax, há anos o senhor 1 a 0, mas ele tem olhos nas costas? Eu não acredito nisso", lamenta o cínico Spaan.

Em seguida, Spaan aconselha qual orientação Regeer deve passar ao seu escritório de agentes. "Se eu fosse ele, daria a eles a missão de procurar rapidamente um clube de segundo escalão na França. O novo camisa 6 vai afundar no Ajax com a mesma força que Regeer."

Não por acaso, Regeer recebeu justamente na terça-feira, em seu aniversário, uma grande enxurrada de reações de ódio. O criticado meio-campista do Ajax está tão farto disso que tirou seu perfil no Instagram do ar, temporariamente ou não.

De qualquer forma, o meio-campista vem recebendo muitas críticas nas últimas semanas. Nesta terça-feira, enquanto comemorava seu 23º aniversário, não foi diferente para o volante do Ajax. O canal oficial do Ajax colocou o jogador nascido em Haarlem em destaque com uma felicitação. Isso rendeu várias reações desagradáveis.

Isso foi motivo suficiente para Regeer deixar seu perfil no Instagram no escuro. A publicação de felicitação do Ajax, inclusive com todas as reações desagradáveis, por enquanto segue online.

Aliás, Regeer cumpriu um programa separado na preparação para o duelo fora de casa com o FC Sion nos playoffs da Liga dos Campeões. A expectativa é que ele esteja em condições físicas suficientes para começar jogando na quinta-feira.