Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Salvatore Soviero, ex-goleiro nascido em 1973 e hoje treinador do Enna, relembrou em entrevista ao Corriere della Sera alguns episódios controversos de sua carreira, que durou de 1990 a 2010. Soviero ficou conhecido pelos acessos de raiva e pelas brigas em campo.

Soviero, você aprontou muita coisa em campo. Há alguma de que se arrependa?

"O gesto que fiz para Del Piero. Foi em Reggina x Juventus, em 6 de novembro de 2004, minha estreia na Serie A. Estraguei uma lembrança muito bonita com um insulto que poderia ter evitado."

Você tocou a própria orelha ao se dirigir a Del Piero e foi acusado de homofobia.

Publicidade Publicidade

"Hoje eu seria preso pelo que fiz em campo. Alex caiu na risada, mas é um gesto do qual tenho vergonha. O único que não repetiria em 20 anos de carreira."

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Você estreou na Serie A naquele Reggina x Juventus depois de cumprir cinco meses de suspensão pela famosa briga em Messina x Venezia.

"Sempre assumi a responsabilidade pelos meus atos. Eu pensava pouco, simplesmente agia. Naquela partida, fui expulso e estavam me xingando do banco adversário. Então fui para cima e bati em todos eles."

Publicidade

Você sozinho contra pelo menos 15 pessoas.

"Eles gritavam para mim: ‘Vocês foram rebaixados, idiota, saia de campo’. Socos, joelhadas, empurrões. Teve até uma cabeçada. Eu teria derrubado qualquer um. Foram eles que provocaram aquela briga, não deveriam ter me instigado. Agora, como pai, sei que errei. Mas fiz aquilo, não dá para voltar atrás."

Publicidade

Toni ainda se lembra daquela vez em que você o agarrou pelo pescoço.

"Eu estava no Venezia, ele no Palermo. Achava que me intimidaria por causa do seu porte físico. Ficamos nos provocando durante o jogo inteiro. Quando tentou se aproximar, agarrei-o pelo pescoço e disse para se comportar."

Publicidade

Hoje, se um jogador seu briga em campo, como você reage?

"Resolvo tudo no vestiário, do meu jeito."