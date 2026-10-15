Southgate fecha a porta para o Manchester United e levanta 5 perguntas sobre o caso do City

Sir Gareth Southgate, ex-técnico da seleção da Inglaterra, descartou a possibilidade de voltar a treinar na Premier League, afirmando que perdeu o prazer pelo futebol durante o período final de sua trajetória com os "Três Leões", e que atualmente está aproveitando novas experiências longe dos campos.

Southgate, de 56 anos, não assumiu nenhuma equipe desde que deixou a seleção inglesa após a derrota na final da Eurocopa de 2024 para a Espanha.

Sua experiência como treinador em nível de clubes se limita ao comando do Middlesbrough por três anos, encerrado em 2009 com o rebaixamento do time da Premier League.

Apesar de estar afastado dos trabalhos de treinador, o nome de Southgate permaneceu entre os candidatos a assumir o comando do Manchester United, especialmente durante os últimos dias da era do técnico holandês Erik ten Hag.

E com as pressões em torno de Michael Carrick, não se descarta que o nome do ex-treinador da Inglaterra volte ao círculo de indicações caso haja uma mudança na comissão técnica do clube.

Mas Southgate definiu sua posição sobre a possibilidade de voltar a comandar um clube da Premier League, ao dizer durante sua participação no podcast "The Amol Rajan Connection": "Não vejo um cenário em que isso possa acontecer".

Southgate: eu não aproveitava mais as vitórias

Southgate comandou a seleção inglesa por oito anos, período em que chegou à final da Euro 2020, realizada em 2021, e também alcançou as semifinais da Copa do Mundo de 2018, antes de perder a final da Euro 2024 para a Espanha, em sua última etapa com a seleção.

O treinador inglês explicou que sua paixão pelo futebol diminuiu no período final de sua experiência com a seleção, indicando que as vitórias já não lhe proporcionavam a mesma sensação à qual estava acostumado.

Southgate disse, segundo informações do jornal britânico "The Sun": "No fim da minha passagem pela seleção da Inglaterra, parei de me divertir, pelo menos por um certo tempo, e eram as vitórias que me mantinham seguindo adiante".

E acrescentou: "Ao final, eu não aproveitava mais as vitórias por mais de dois minutos. Por isso, quase não assisti a partidas de futebol".

Southgate revelou que não foi a nenhum estádio desde que esteve presente na final da Copa da Inglaterra em 2025, quando celebrou a conquista do seu time de coração, o Crystal Palace, do primeiro título de sua história.

E prosseguiu: "Fui à final da Copa da Inglaterra para ver meu time, o Crystal Palace, ganhar seu primeiro título. E desde então, não fui a nenhum estádio de futebol. Minha vontade de participar do mundo do futebol mudou".

Novas experiências longe dos campos

Southgate seguiu caminhos diferentes desde que deixou a seleção inglesa, apresentando um documentário para a emissora britânica "BBC" que tratou dos desafios enfrentados por jovens e meninos no Reino Unido, além de atuar como professor visitante na Harvard Business School, nos Estados Unidos.

O ex-treinador demonstrou satisfação com as mudanças que sua vida viveu no último período, considerando que começou a ter experiências diferentes, longe das pressões ligadas aos resultados das partidas.

E disse: "Aproveitei os últimos dezoito meses da minha vida. Passei 37 anos em que minha percepção de mim mesmo dependia de se eu ia ganhar ou perder no sábado".

E continuou: "Realmente gostei de viver experiências diferentes. Conheci políticos e pessoas do setor da mídia, aprendi sobre liderança em áreas variadas e viajei pelo mundo para adquirir conhecimento. Simplesmente aproveitei viver um capítulo diferente da minha vida".

Southgate comenta o caso do Manchester City

Southgate também abordou o caso relacionado às acusações de violação das regras financeiras da Premier League pelo Manchester City, considerando que o processo não gera ganhos reais para o futebol, qualquer que seja o resultado.

Uma comissão independente havia concluído que a maioria das acusações relacionadas a supostas infrações das regras financeiras no período entre as temporadas 2009-2010 e 2017-2018 foi comprovada, enquanto o Manchester City negou ter cometido qualquer irregularidade e recorreu da decisão.

Southgate disse: "Haverá uma reação dos torcedores fanáticos que querem punir o Manchester City o máximo possível, seja rebaixando-o a uma divisão inferior, multando-o ou tomando qualquer outra medida".

E acrescentou: "Eu trabalhei dentro de conselhos de administração de clubes de futebol, participei de reuniões com a União Europeia de Futebol (Uefa) e com a Federação Internacional de Futebol (Fifa), e estive presente em todos esses ambientes, por isso sei o quanto essas questões são complexas".

E prosseguiu: "A ideia central para mim é que tudo o que está acontecendo não é bom para o futebol, e não existe vencedor nesse caso. A Premier League pode sentir, por um momento muito breve, que sua posição se tornou justificada depois de todas as críticas que recebeu pela longa duração do processo, e que a divulgação da decisão explica por que tudo isso levou tanto tempo".

E ponderou: "Mas depois vem a percepção do tamanho do que espera por todos: como vamos lidar com todos esses desdobramentos? E qual a probabilidade de surgirem outras questões jurídicas? E quanto tempo isso pode levar? E qual a punição adequada? E como é possível preservar a estabilidade de todo o esporte?".

Southgate encerrou sua fala dizendo: "São questões extremamente complexas".