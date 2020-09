Southampton x Tottenham: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes buscam a primeira vitória na Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após iniciarem a Premier League com derrotas, e se enfrentam neste domingo (20), às 8h (de Brasília), no St. Mary's Stadium, pela segunda rodada. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Southampton x Tottenham DATA Domingo, 20 de setembro de 2020 LOCAL St. Mary's Stadium, Southampton, HORÁRIO 8h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: GettyImages)

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SOUTHAMPTON

O Southampton iniciou o Campeonato Inglês sendo derrotado pelo e agora quer aproveitar o fator caso para somar seus primeiros pontos.

Provável escalação do Southampton: McCarthy, Peters, Stephens, Bednarek, Bertrand, Prowse, Romeu, Smallbone, Redmond, Adam e Ings.

TOTTENHAM

Após iniciar a Premier League com derrota para o , o Tottenham buscará a sua primeira vitória na competição, mas não terá o recém-contratado, Gareth Bale, que se recupera de uma lesão no joelho e deve demorar aproximadamente um mês para reestreiar com a camisa dos Spurs.

Provável escalação do Tottenham: Lloris, Dhoerty, Alderweireld, Dier, Davies, Hojbjerg, Winks, Lucas, Dele Alli, Son e Kane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SOUTHAMPTON

JOGO CAMPEONATO DATA Southampton 0 x 2 Inglesa 16 de setembro de 2020 Crystal Palace 1 x 0 Southampton Premier League 12 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Southampton Premier League 26 de setembro de 2020 16h (de Brasília) Southampton x West Bromwich Premier League 3 de outubro de 2020 11h (de Brasília)

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Lokomotivk Plovdiv 1 x 2 Tottenham 17 de setembro de 2020 Tottenham 0 x 1 Premier League 13 de setembro de 2020

Próximas partidas