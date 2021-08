Southampton x Manchester United: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste domingo (22), pela segunda rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo seguir em boa fase, o Manchester United visita o Southampton, neste domingo (22), à partir das 10h (de Brasília), em St. Mary's Stadium, pela segunda rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil , na TV fechada. Na Goal , o torcedor também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Southampton x Manchester United DATA Domingo, 22 de agosto de 2021 LOCAL St. Mary's Stadium, Southampton - ING HORÁRIO 10h (de Brasília)

A ESPN Brasil, na TV fechada, irá transmitir o jogo deste sábado. Na Goal , o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SOUTHAMPTON

Tendo começado a temporada com derrota por 3 a 1 para o Everton, o Southampton quer que o reencontro com sua torcida seja melhor do que a estreia na Premier League - ao mesmo tempo que busca a contratação do defensor brasileiro Lyanco .

Enquanto Smallbone e McQueen seguem lesionados, a expectativa do treinador Ralph Hasenhüttl é que Ward-Prowse, grande destaque da equipe, esteja melhor condicionado para o confronto deste final de semana: o meio-campista da seleção inglesa se recuperou em tempo recorde para atuar diante do Everton e não rendeu o esperado.

Provável escalação do Southampton: McCarthy; Perraud, Salisu, Bednarek e Walker-Peters; Djenepo, Romeu, Ward-Prowse e Stuart Armstrong; Adam Armstrong e Che Adams.

MANCHESTER UNITED

Enquanto o Southampton quer a primeira vitória no Campeonato Inglês, o Manchester United não poderia ter tido uma estreia melhor: goleada por 5 a 1 no rival Leeds, quatro assistências de Paul Pogba e ótimo clima nos arredores de Old Trafford.

Lingard, recuperado de Covid-19, pode ganhar um espaço no time titular, enquanto Varane deve começar no banco de reservas.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; McTominay e Fred; Pogba, Fernandes e Sancho; Greenwood.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SOUTHAMPTON

JOGO CAMPEONATO DATA Southampton 1 x 3 Athletic Club Amistoso 7 de agosto de 2021 Everton 3 x 1 Southampton Premier League 14 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Newport County x Southampton Copa da Liga Inglesa 25 de agosto de 2021 15h45 (de Brasília) Newcastle x Southampton Premier League 28 de agosto de 2021 11h (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 4 x 0 Everton Amistoso 7 de agosto de 2021 Manchester United 5 x 1 Leeds Premier League 14 de agosto de 2021

Próximas partidas