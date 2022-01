Southampton x Manchester City: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Manchester City visita o Southampton na tarde deste sábado (22), no St. Mary's Stadium, a partir das 14h30 (de Brasília), pela 23ª rodada Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Southampton x Manchester City DATA Sábado, 22 de janeiro de 2022 LOCAL St. Mary's Stadium, Southmapton - ING HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na tv fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na parte debaixo da tabela da Premier League, o Southampton quer surpreender o forte rival para ganhar algumas posições.

O time mandante é mais um a sofrer com a pandemia do coronavírus e The Walcott e Mohamed Elyounoussi testaram positivo. Além disso, Livramento e Samllbone seguem machucados, enquanto Moussa Djenepo serve Mali na Copa das Nações Africanas.

Já o Manchester City só pensa em vencer para seguir a passos largos rumo a mais um título inglês.

Os Citizens contam com o retorno de Nathan Ake, porém, Zinchenko e Palmer, com problemas físicos, devem continuar fora. .

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, B. Silva; Jesus, Foden, Sterling.

Provável escalação do Southampton: Forster; Bednarek, Lyanco, Salisu; Walker-Peters, Diallo, Romeu, Ward-Prowse, Perraud; Adams, Broja.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 1 x 0 Chelsea Premier League 15 de janeiro de 2022 Swindon Town 1 x 4 Manchester Copa da Inglaterra 7 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Fulham Copa da Inglaterra 5 de fevereiro de 2022 12h (de Brasília) Manchester City x Brentford Premier League 9 de fevereiro de 2022 16h45 (de Brasília)

SOUTHAMPTON

JOGO CAMPEONATO DATA Wolverhampton 3 x 1 Southampton Premier League 15 de janeiro de 2022 Southampton 4 x 1 Brentford Premier League 11 de janeiro de 2022

Próximas partidas