Southampton x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa da Inglaterra 21/22

Southampton e Manchester City se enfrentam neste domingo (20), no St. Mary's Stadium, às 12h(de Brasília), pelas quartas de final da Copa da Inglaterra 21/22. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Southampton x Manchester City DATA Domingo, 20 de março de 2022 LOCAL St. Mary's Stadium, Southampton - ING HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, vão transmitir o jogo deste domingo, no St. Mary's Stadium.

MAIS INFORMAÇÕES

O Southampton vai a campo neste domingo querendo surpreender o poderoso rival.

Atual 10º colocado na Premier League, com 35 pontos, o time passou pelo West Ham nas oitavas de final da Copa da Inglaterra.

Já o Manchester City é o líder do inglês, com 70 pontos, mas vê o Liverpool com apenas um ponto atrás.

Desta forma, os Citizens, que conheceram também o seu adversário nas quartas da Champions League, "viram a chave" para a Copa da Inglaterra, em busca de mais uma taça.

Na rodada anterior, o time azul eliminou o Peterborough.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SOUTHAMPTON

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Southampton 1 x 2 Watford Premier League 13 de março de 2022 Southampton 1 x 2 Newcastle Premier League 10 de março de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Leeds x Southampton Premier League 2 de abril de 2022 11h (de Brasília) Southampton x Chelsea Premier League 9 de abril de 2022 11h (de Brasília)

MANCHESTER CITY

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Crystal Palace 0 x 0 Manchester City Premier League 14 de março de 2022 Manchester City 0 x 0 Sporting Champions League 9 de março de 2022

Próximas partidas