Southampton x Manchester City: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

As duas equipes se enfrentam em busca de reabilitação e devem fazer encontro cheio de emoção

O Southampton recebe o Manchester City nesse domingo (30), às 12h15 (de Brasília), no St. Mary's Stadium pela 20ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão da ESPN Brasil e também do serviço de streaming WatchESPN. Aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

O Manchester City vive seu pior momento na temporada. Perdeu três dos últimos seis jogos de Premier League e agora busca a recuperação, enquanto vê o Liverpool se distanciar na liderança do certame. Já o Southampton vive um momento de reconstrução após a chegada de Ralph Hasenhüttl, que trouxe um novo fôlego para o time do sul.

Hasenhüttl afirmou que é da mesma escola de futebol de Jürgen Klopp com seu sistema de marcação por pressão com muita intensidade. É um estilo de jogo que incomoda a posse de bola das equipes de Pep Guardiola.

Veja informações da partida!

JOGO Southampton x Manchester City DATA Domingo, 30 de dezembro LOCAL St. Mary's Stadium - Southampton, Inglaterra HORÁRIO 12h15 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?





NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SOUTHAMPTON

Obafemi nãopode jogar devido a lesão.

Bertrand tem um problema nas costas, mas é dúvida e é possível que apareça no banco de reservas.

Provável escalação:

MANCHESTER CITY

Mendy e Bravo estão lesionados e não jogam.

Fabian Delph cumpre o primeiro dos três jogos de suspensão.

Fernandinho, Gabriel Jesus e Kompany são dúvidas para o confronto.

Provável escalação: