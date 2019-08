Southampton x Liverpool: como assistir no DAZN, escalação e mais da Premier League

O DAZN leva a você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil neste sábado (17)

O DAZN transmite com exclusividade para o Brasil o duelo entre x pela segunda rodada da Premier League. A partida será disputa neste sábado (17), às 11h (de Brasília), no St Mary's Stadium.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO Southampton x Liverpool DATA Sábado, 17 de agosto LOCAL St Mary's Stadium - Southampton, ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão exclusiva do DAZN para todo o território do . Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SOUTHAMPTON

Contando com todos os jogadores, O técnico do Southampton, Ralph Hasenhüttl, certamente irá ponderar as mudanças, depois que seu time foi derrotado por 3 a 0 pelo na primeira rodada.

Pierre-Emile Hojbjerg espera começar depois de apenas ter conseguido um lugar no banco de reservas contra o Burnley, enquanto Kevin Danso deve fazer parte do time no sábado.

Por outro lado, Danny Ings espera enfrentar o ex-clube, mas seu lugar está ameaçado pelas mudanças esperadas pelo treinador.

Provável escalação do Southampton: Gunn; Bednarek, Vestergaard, Danso; Valery, Ward-Prowse, Romeu, Hojbjerg, Bertrand; Redmond, Adams

LIVERPOOL

Após vencer o Chelsea nos pênaltis e conquistar a Supercopa da Uefa, o Liverpool votla suas atenções para o Campeonato Inglês.

O técnico Jurgen Klopp poderá não contar com o brasileiro Fabinho, que sentiu durante a vitória sobre o Blues enquanto James Milner deixou o campo com gelo no joelho.

Adrian, herói do título, também pode desfalcar os Reds na sequência da temporada, conforme confirmou Klopp.

"Não sei se ele estará 100% para jogar, não sei como estas coisas acontecem hoje em dia. Um torcedor entrou no campo e quando fugia dos seguranças, escorregou e deu um pontapé no tornozelo de Adrian. Que loucura. Ainda está um pouco inchado. O vôo (de Istambul para Liverpool) não ajudou. Tirando isso, foi uma grande noite para ele", disse o treinador.

Vale ressaltar que Alisson também está machucado. Caso Adrian não se recupere, a opção é o goleiro Andy Lonergan, que assinou contrato de curta duração com o Liverpool, após a lesão do goleiro brasileiro.

Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Dijk, Robertson, Wijnaldum, Lallana, Henderson; Salah, Firmino, Mané