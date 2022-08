Southampton x Chelsea: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece nesta terça-feira (30), pela quinta rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

O Southampton recebe o Chelsea nesta terça-feira (30), no St. Mary's Stadium, a partir das 15h45 (de Brasília), pela quinta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na 13ª posição, com 4 pontos, o Southampton conta com o apoio de sua torcida para tentar surpreender o forte rival. O time mandante não tem problemas no elenco e deve repetir a escalação do último jogo.

O Chelsea, por sua vez, está em sexto lugar com 7 pontos, e sabe que precisa vencer para não ver os rivais se distanciarem na tabela. Gallagher, suspenso, é baixa nos Blues, enquanto Koulibaly retorna após cumprir punição.

Nos últimos 20 duelos entre as equipes, o Chelsea venceu 13 vezes, o Southampton duas, além de cinco empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Chelsea: Mendy; Chalobah, Silva; Koulibaly; James, Jorginho, Loftus-Cheek, Chilwell; Mount, Sterling; Havertz.

Possível escalação do Southampton: Bazunu; Walker-Peters, Bella-Kotchap, Salisu, Djenepo; Ward-Prowse, Lavia; A.Armstrong, Aribo, Elyououssi; Adams.

Desfalques da partida

Southampton:

sem desfalques confirmados.

Chelsea:

Gallagher: suspenso.

Quando é?

JOGO Southampton x Chelsea DATA Terça-feira, 30 de agosto de 2022 LOCAL St. Mary's Stadium, Southampton - ING HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Chelsea

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 1 Leicester Premier League 27 de agosto de 2022 Leeds 3 x 0 Chelsea Premier League 21 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x West Ham Premier League 3 de setembro de 2022 11h (de Brasília) Dínamo x Chelsea Champions League 6 de setembro de 2022 13h45 (de Brasília)

Southampton

JOGO CAMPEONATO DATA Southampton 0 x 1 Manchester United Premier League 27 de agosto de 2022 Cambridge 0 x 3 Southampton Copa da Liga Inglesa 23 de agosto de 2022

Próximas partidas