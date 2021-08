Southampton se aproxima de Lyanco, do Torino, por 7,5 milhões de euros

Clube inglês pagaria montante fixo mais bônus por performance em valores a definir aos italianos pelo zagueiro brasileiro

O Southampton, da Inglaterra, avançou pela contratação de Lyanco, do Torino. A informação da proximidade da negociação foi publicada pelo jornalista italiano Gianluca Di Marzio e confirmada pela reportagem.

Segundo apuração da Goal, a conversa está avançada para uma transferência por 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 47,4 milhões) mais bônus por performance em valores a definir. Existe uma boa expectativa de que o acordo seja fechado.

A possibilidade da saída de Lyanco do Torino cresceu nas últimas semanas com clubes da Europa interessados no zagueiro brasileiro de 24 anos. Além do Southampton, o Bétis (Espanha) e outros italianos demonstraram interesse no jogador.

Lyanco é criado nas categorias de base do Botafogo e terminou a formação no São Paulo, clube que o vendeu em 2017 ao Torino por cerca de 6 milhões de euros fixos. Na época, o Tricolor acertou uma porcentagem de lucro em cima de uma venda futura. Caso essa transferência de fato se confirme, tanto o São Paulo quanto o Botafogo teriam uma fatia de dinheiro a receber.