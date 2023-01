Southampton x Manchester City ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da Liga Inglesa

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Southampton e Manchester City se enfrentam na tarde desta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), no St. Mary's Stadium, pelas quartas de final da Copa da Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O Southampton vem de vitória sobre o Lincoln City por 2 a 1 na fase anterior. Já na Premier League, o time é o lanterna.

O Manchester City, por sua vez, passou pelo Liverpool nas oitavas de final, e é o vice-líder do Inglês, seguindo firme na caça ao líder.

Prováveis escalações

Escalação do provável Southampton: Bazunu; Lyanco, Caleta-Car, Salisu; Walker-Peters, Ward-Prowse, Lavia, Perraud; Edozie, A. Armstrong; Adams.

Escalação do provável Manchester City: Ortega; Lewis, Stones, Akanji, Ake; De Bruyne, Phillips, Gundogan; Mahrez, Alvarez, Grealish.

Desfalques

Manchester City

Ruben Dias segue se recuperando de lesão.

Southampton

.Armel Bella-Kotchap e Stuart Armstrong estão no departamento médico

Quando é?

• Data: quinta-feira, 11 de janeiro de 2023

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Etihad Stadium – Manchester, ING