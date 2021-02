Southampton x Chelsea: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O Chelsea visita o Southampton neste sábado (20), no St Mary's Stadium, a partir das 9h30 (de Brasília), pela 25ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado (20), às 9h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Buscando a quinta vitória consecutiva na Premier League, o Chelsea entra em campo sem Tammy Abraham, com problema no tornozelo, mas Thiago Silva e Kai Havertz voltaram a treinar e podem retornar, apesar da presença do brasileiro ser um pouco mais duvidosa já pensando nas oitavas de final contra o Atlético de Madrid.

O lugar de Abraham no ataque deverá ser ocupado por Olivier Giroud, enquanto Edouard Mendy deverá substituir Kepa Arrizabalaga.

All the action at Cobham as we prepare for a trip to Southampton 👊 pic.twitter.com/bfRQOD4w0Q