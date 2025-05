Southampton x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (25), pela 38ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Southampton recebe o Arsenal na tarde deste domingo (25), às 12h (de Brasília), no St Mary's Stadium, em Southampton, pela 38ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Arsenal e Southampton entram em campo apenas para cumprir o calendário na última rodada da Premier League. Os Gunners, com 71 pontos, já asseguraram o segundo lugar e chegam ao terceiro vice-campeonato consecutivo. Já o Southampton encerra uma temporada desastrosa, amargando a lanterna com números alarmantes: apenas duas vitórias, seis empates e 29 derrotas, configurando uma das piores campanhas da história recente do torneio.

Prováveis escalações

Southampton: Ramsdale; Bree, Harwood-Bellis, Wood, Stephens e Welington; Downes, Aribo e Mateus Fernandes; Dibling e Kamaldeen. Técnico: Simon Rusk.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly; Partey, Rice e Odegaard; Saka, Trossard e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Desfalques

Southampton

Sem desfalques confirmados.

Arsenal

Gabriel Magalhães e Gabriel Jesus são desfalques.

Quando é?