Southampton x Arsenal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Gunners defendem a liderança neste domingo (23), pela 13ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Defendendo a liderança, o Arsenal visita o Southampton na manhã deste domingo (23), às 10h (de Brasília), no St. Mary's Stadium, pela 13ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming. Na Goal, você acompanha o duelo em tempo real.

O Southampton entra em campo querendo emplacar a sua segunda vitória consecutiva no campeonato. Os Saints estão na 14ª posição, com 11 pontos, seguem sem poder contar com Armel Bella-Kotchap, Valentino Livramento e Romeo Lav, machucados, enquanto Walker-Peters é dúvida devido a problema físico.

Já o Arsenal, com 27 pontos, quer seguir firme na ponta da tabela, porém continua sem Elneny e Rowe, que se recuperam de suas lesões, enquanto Zinchenko tem chances de ser relacionado. Quem retorna é Gabriel Martinelli, assim como Ramsdale, Ben White, Saliba e Partey.

Escalações:

Escalação do provável Southampton: Bazunu; Lyanco, Salisu, Caleta-Car; Elyounoussi, Ward-Prowse, S. Armstrong, Diallo, Perraud; Aribo, Adams.

Escalação do provável Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus.

Desfalques

Southampton

Armel Bella-Kotchap, Valentino Livramento e Romeo Lav estão lesionados.

Arsenal

Elneny e Rowe, segue em recuperação física.

Quando é?

• Data: domingo, 23 de outubro de 2022

• Horário: 10h (de Brasília)

• Local: St. Mary's Stadium, Southampton - ING