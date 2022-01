Sousa-PB x CSA: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Sousa-PB e CSA entram em campo na noite deste domingo (23), no estádio Marizão, a partir das 18h (de Brasília), pela primeira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nordeste FC, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sousa-PB x CSA DATA Domingo, 23 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Marizão, Sousa - PB HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Nordeste FC, na plataforma de streaming, vai transmitir o duelo deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Sousa conta com o apoio de sua torcida para somar seus primeiros pontos na Copa do Nordeste.

O CSA quer a primeira vitória na Lampions League e vai com força total para o duelo deste domingo..

Provável escalação do Sousa-PB: a confirmar.

Provável escalação do CSA: Marcelo Carné, Cedric, Douglas, Marcel, Diego Renan, Giva, Gabriel, Marco Túlio, Clayton, Felipe Augusto e Dalberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SOUSA-PB

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 2 x 1 Sousa Copa do Nordeste 9 de novembro de 2021 Sousa 3 x 0 ABC Copa do Nordeste 27 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Sousa Copa do Nordeste 30 de janeiro de 2022 18h (de Brasília) Auto Esporte x Sousa Paraibano 3 de fevereiro de 2022 A confirmar

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Aliança 1 x 3 CSA Alagoano 20 de janeiro de 2022 CSA 4 x 0 Brasil de Pelotas Brasileirão 28 de novembro de 2021

Próximas partidas