Souffian El Karouani está perto de uma bela transferência por empréstimo, segundo o português MaisFutebol. O Al-Qadsiah estaria em negociações avançadas com o Benfica por um acordo até o fim da temporada.

Depois de uma temporada magnífica em 2025/26 pelo FC Utrecht, com 18 assistências, El Karouani se transferiu sem custos para o Al-Qadsiah. Até aqui, sua aventura por lá pode ser classificada como uma decepção do ponto de vista esportivo.

Nos três primeiros jogos do campeonato na temporada, El Karouani não esteve entre os relacionados do Al-Qadsiah, onde nem todos os estrangeiros podem atuar ao mesmo tempo. Os clubes da Saudi Pro League podem inscrever apenas oito jogadores com mais de 23 anos.

Com Koen Casteels, Nacho Fernández, Julian Weigl, Julián Quiñones, Mateo Retegui, Tijjani Reijnders, Cameron Puertas, Carlos Jiménez, Gastón Álvarez, Nahitan Nández, Otávio, Iker Almena e Sultan Harun, o técnico Brendan Rogers tem à disposição, além de El Karouani, muitos outros jogadores estrangeiros.

Para El Karouani, porém, uma ótima solução parece estar no horizonte. O técnico do Benfica, Marco Silva, quer adicionar um novo lateral-esquerdo ao elenco e vê no jogador de 25 anos de Den Bosch o candidato ideal.

"Trata-se de um empréstimo, e os clubes neste momento estão acertando os últimos detalhes sobre a divisão da parte salarial", sabe o MaisFutebol. Silva tem à disposição na lateral esquerda, por enquanto, apenas Samuel Dahl, de 23 anos, e o muito jovem José Neto, de 18.

Se a transferência se concretizar, El Karouani enfrentará o AZ (em casa) e o NEC (fora) nesta temporada da Liga Europa. Os portugueses também foram colocados no sorteio contra AC Milan (fora), Celtic (em casa), Viktoria Plzen (fora), Lech Poznan (em casa), Omonia Nicosia (fora) e OFI Creta (em casa).