O marroquino Abderrazak Hamdallah, atacante do Al-Taawoun, da Arábia Saudita, chamou a atenção com declarações emocionantes após o empate em 1 a 1 com o Al-Diriyah, pela nona rodada da Liga Roshn, ao fazer questão de enviar uma mensagem de solidariedade ao povo saudita e à sua liderança, afirmando que todas as nacionalidades estão ao lado do reino e que ele não se sente estrangeiro no país que considera sua pátria.

Hamdallah marcou o gol de empate do Al-Taawoun aos 66 minutos, depois que o Al-Diriyah abriu o placar com o senegalês Clayton Diandy aos 50, garantindo um ponto ao seu time em um confronto que terminou empatado. Mas ele saiu de campo com um importante ganho pessoal, ao elevar seu total para 159 gols na história da liga profissional saudita, ficando a apenas dois gols de igualar o recorde do sírio Omar Al Somah, autor de 161 gols.

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Hamdallah declarou após a partida: "Primeiramente, eu não poderia perder esta entrevista. Quero dirigir uma mensagem ao povo saudita, à liderança e ao povo: todas as nacionalidades do mundo estão com vocês, e nós não nos consideramos estrangeiros, somos filhos desta pátria".

O atacante marroquino acrescentou em sua mensagem emocionante: "Nós nos sacrificamos por esta pátria com nosso dinheiro, nossos filhos e tudo o mais. A Arábia Saudita continuará sendo querida", antes de citar a prece do profeta Abraão, que a paz esteja com ele: "Senhor, faça deste país um lugar seguro", em demonstração de seu amor pelo reino e de sua solidariedade.

A importância da aparição de Hamdallah não parou em sua mensagem humanitária, já que ele seguiu escrevendo história na Liga Roshn, ao se tornar o jogador com mais participações em gols na história da competição, com 184 participações, divididas entre 159 gols e 25 assistências, superando o total de participações de Omar Al Somah.

Vale lembrar que a mensagem de Hamdallah veio por causa dos acontecimentos em ebulição no Oriente Médio, que causaram diversos danos dentro da Arábia Saudita.