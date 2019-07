"Sou Gareca nesta final", diz Paulo Nobre, que demitiu o técnico do Peru nos tempos de Palmeiras

Ex-mandatário do Verdão revela que mantém contato com o treinador até hoje, mas também fala de respeito a Tite

Ricardo Gareca, técnico do , teve uma breve passagem pelo - adversário da final da neste domingo (7). Em 2014, ele comandou o por três meses e, apesar de não ter tido sucesso no clube, terá um torcedor a mais na grande decisão: Paulo Nobre, então presidente do Alviverde naquela ocasião.

"Ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores técnicos com quem eu já trabalhei. É um cara extremamente bem-sucedido, com convicções muito peculiares do trabalho que ele tem. Ele é um ser humano muito bacana. Infelizmente, acabou não dando certo aquela passagem pelo Palmeiras. Eu chorei muito, mas chorei de correr lágrimas. Ele falou para mim: 'não, não presidente, não chore, você me deu uma oportunidade, teve mais paciência do que teriam tido comigo na própria '", disse em entrevista ao Uol Esporte.

"Eu não vou mentir, sou brasileiro, obviamente tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas essa seleção não me representa e eu sou Gareca até debaixo d'agua nesta final. Não torço contra o Brasil, pelo amor de Deus, mas eu estou torcendo pelo Gareca porque acho que ele merece. O Brasil é o franco favorito, não só pelos 5 a 0 (pela primeira fase do torneio continental), mas por estar jogando em casa e por ser uma seleção que, por mais que não me represente, tem grandes jogadores", afirmou Nobre, revelando que mantém contato com o argentino até os dias atuais.



(Foto: Friedemann Vogel/Getty Images)

"Jamais iria torcer contra o Brasil, como não torci contra em 2018 [na ], mas te digo que acabou o jogo entre Brasil e [pelas quartas de final da última Copa], eu fui seguir o meu dia normal, não me abalou em absolutamente nada. Então, neste domingo, eu vou torcer muito, mas muito, muito pro Ricardo Gareca, que é uma pessoa que merece por mais difícil que seja. Eu tenho a consciência disso", completou.

Mais artigos abaixo

Apesar da torcida declarada por Gareca, Nobre reforçou seu respeito por Tite e recordou a passagem do treinador pelo Palmeiras em 2006, quando foi demitido dentro do avisão, após derrota da equipe para o Santa Cruza, em Recife.

"Particularmente, eu acho que o Palmeiras tem uma dívida moral com o Tite pelo o que aconteceu na época do [Salvador Hugo] Palaia [ex-diretor de futebol do time]. Foi uma coisa vergonhosa, e o Palmeiras não pode, em hipótese alguma, passar por este tipo de situação. O comando do futebol tem o direito [de trocar de treinador], mas existe maneiras e maneiras de se fazer isso. Fiquei envergonhado com a maneira que o Tite foi demitido", concluiu.