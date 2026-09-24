Lamine Yamal, craque do Barcelona, não esperou pelas escolhas dos especialistas para resolver a disputa da Bola de Ouro, mas decidiu resolvê-la com uma declaração de fogo que vai incendiar a polêmica na Europa.

No momento em que se intensifica a briga pelo prêmio individual mais valioso, a joia do Barcelona veio com a confiança dos grandes para dizer sem rodeios: poucos são os que jogam futebol como eu jogo, e a Bola de Ouro deve ir para quem diverte as torcidas.

O ponta do Barcelona e da seleção da Espanha, Lamine Yamal (19 anos), renovou seu apelo explícito para vencer a Bola de Ouro deste ano, em uma nova entrevista a um canal espanhol, poucos dias antes da aguardada cerimônia.

Yamal é considerado um dos principais candidatos a conquistar o prêmio, que será entregue na próxima segunda-feira, dia 26 de outubro, no teatro London Palladium, em meio a uma concorrência acirrada durante a atual data Fifa.

"Eu sou o diferente"

Ao ser questionado sobre o motivo de merecer o prêmio, durante uma entrevista à rede de canais espanhola "Teledeporte", reproduzida pelo "Mundo Deportivo", Lamine não hesitou em responder com uma confiança marcante, colocando a diversão como primeiro critério para a coroação.

Yamal disse: "Isso se deve ao meu estilo de jogo e à minha personalidade no momento atual do futebol europeu, e porque o Messi sempre estará presente e as pessoas vão gostar de assisti-lo, há poucos jogadores que jogam como eu, que fazem você se divertir com o jogo dessa maneira, e eu sinto isso".

E acrescentou: "Esse é o meu objetivo, por isso o Neymar foi o meu ídolo, a Bola de Ouro é dada ao melhor jogador, o jogador que você mais se diverte em assistir do que os outros, o jogador diferenciado. É isso que me distingue".

As declarações de Yamal, que ligam a diversão ao merecimento, vieram para confirmar a filosofia adotada pelo jovem craque, que vê na Bola de Ouro não apenas números e gols, mas a capacidade de divertir o mundo.









Consenso no Barcelona e na Espanha

A candidatura de Yamal não nasceu apenas de sua autoconfiança, mas conta com amplo apoio de dentro do vestiário do Barcelona e da seleção espanhola. De Raphinha a Rodri, passando pelas recentes declarações de Anthony Gordon e Nico Williams, todos concordam que o dono da camisa número 10 do Barcelona é o mais merecedor do prêmio neste ano.

A votação para o prêmio se encerra na próxima segunda-feira, dia 28 de setembro, e por isso Yamal vai tentar deixar sua marca final no aguardado confronto do próximo sábado contra a Inglaterra, no estádio de Wembley.









E apesar de essa partida, em tese, não dever ser considerada dentro dos critérios do prêmio, que são contabilizados até a final da Copa do Mundo, a experiência provou que as últimas impressões costumam ser decisivas nas mentes dos votantes antes de depositarem seus votos.



