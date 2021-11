Soteldo é oferecido, mas Palmeiras vê ex-Santos 'muito caro' para ser reforço hoje

O atacante Yeferson Soteldo, de 24 anos, foi oferecido ao Palmeiras no mercado da bola. O venezuelano agrada à diretoria eleita no último dia 20 de novembro, mas é visto como um jogador caro na Academia de Futebol, conforme apurado pela GOAL.

As cifras são o que impedem uma possível investida do Palmeiras no venezuelano. O salário de US$ 1,7 milhão (R$ 9,52 milhões na cotação atual) por mês é considerado fora dos padrões do Brasil. Mesmo que seja um dos clubes mais organizados do país, o Verdão não tem condições de pagar o que o atleta recebe atualmente no Toronto FC, do Canadá, time que joga a Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos.

Além da remuneração fora dos padrões, a contratação de Soteldo também demandaria o pagamento de um valor elevado — ele foi negociado por seis milhões de dólares (R$ 33 milhões à época) em abril deste ano. Os canadenses não pretendem liberá-lo por um valor inferior ao investido. Soteldo tem contrato com o Toronto FC até 31 de dezembro de 2024.

Oficialmente, a diretoria do Palmeiras não confirma conversas no mercado da bola. O clube aguarda a final da Libertadores contra o Flamengo, neste sábado (27), para começar a se movimentar em busca de reforços e também para definir questões envolvendo o departamento de futebol.

Mais artigos abaixo

A GOAL apurou que há a procura por um centroavante nos bastidores da Academia de Futebol. Hoje, o clube conta com dois atletas para esta função: Deyverson e Luiz Adriano. Entretanto, ambos têm dificuldades para se firmar no time comandado por Abel Ferreira. Rony chegou a ser improvisado na função em alguns compromissos.

Soteldo ganhou notoriedade no Brasil ao defender as cores do Santos. Ele atuou pelo time da Vila Belmiro entre janeiro de 2019 e abril de 2021. No período, se destacou no vice-campeonato brasileiro de 2019 e também brilhou na segunda colocação da Libertadores de 2020, diante do próprio Palmeiras.

Com as cores do Toronto FC, o atacante fez 26 partidas, com quatro gols marcados e seis assistências. Ele é um dos principais nomes da equipe canadense na temporada.