Sósia de Klopp e suas cervejas, uma atração da Inglaterrra na Eurocopa

Não era Jurgen Klopp, isso é certo. Mas muitos ainda acreditam que era o próprio chefe dos 'Reds' fantasiado com o uniforme do clube

Os torcedores da Inglaterra e de todo o mundo se depararam com uma cena inusitada na vitória da Inglaterra sobre a Alemanha na Euro 2020, quando de repente o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp foi visto nos ombros de uma pessoa comemorando euforicamente enquanto bebia uma cerveja em Wembley.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mas o que a princípio parecia apenas alguém fantasiado de Klopp, se tornou algo igualmente estranho; um sósia que por acaso se parece mais o chefe do Liverpool do que ele mesmo. A internet foi a loucura e rapidamente a cena repercutiu na redes sociais:

O Jurgen Klopp fake da Euro tá on 😂 pic.twitter.com/QGDRMnvTHR — Goal Brasil (@GoalBR) June 29, 2021

Quem é o sósia de Jurgen Klopp na Euro 2020?

Não era Jurgen Klopp, isso é certo. Mas muitos ainda acreditam que era o próprio chefe dos 'Reds' fantasiado com o uniforme do clube e com o tradicional boné, que o treinador costuma usar nas partidas do Liverpool.

A Goal foi atrás do misterioso sósia de Klopp, que é conhecido como Cheeky Jurgen. Sim, ele se fantasia de Klopp, até o comportamento do treinador do Liverppol, Cheeky consegue imitar. Ele ainda afirma ser o melhor sósia no mundo do treinador alemão no seu Instagram.

Todos na internet foram ao delírio com a semelhança com o treinador, os torcedores em volta do estádio de Wembley também entraram na onda e curtiram a festa com o Klopp "fake".

Além disso, o canal britânico ITV que cobria a festa em volta do estádio de Wembley, confundiu o dublê de Klopp com o verdadeiro, e chegou até noticiar a presença do técnico com a torcida.

Se isso foi de proposito ou um mal-entendido, é difícil saber - mas se assim for -, eles não foram os únicos que acreditaram que o sósia de Jurgen Klopp era ele mesmo. E aí, torcedor você também acreditou?