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O técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, cobrou uma melhora defensiva antes do confronto de sábado contra a Roma, ainda invicta, pela Serie A, no Estádio Diego Armando Maradona. Allegri pediu aos jogadores que encontrem equilíbrio tático após um início irregular na campanha nacional.

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Allegri mobiliza o Napoli para o Derby del Sole de grande importância

O Napoli volta a campo pelo Campeonato Italiano na noite de sábado para receber a Roma, ainda invicta, no Estádio Diego Armando Maradona. A equipe de Massimiliano Allegri chega à 8ª rodada com 10 pontos em sete jogos e busca regularidade após uma derrota surpreendente para o Venezia e uma movimentada vitória por 4 a 3 sobre o Bodo/Glimt pela Champions League no meio da semana.

Após sofrer três derrotas no campeonato nesta temporada, o Napoli está sob pressão para preservar uma sequência de oito jogos sem perder em casa pela Serie A contra a Roma.

“Amanhã temos um jogo importante contra uma equipe que vem atuando bem desde a temporada passada”, disse Allegri a jornalistas. “É um confronto de grande importância, mas não vai definir a temporada.”

Técnico cobra disciplina defensiva para conter sequência de gols sofridos

Ao abordar as deficiências táticas, Allegri apontou a organização sem a bola como o principal aspecto a ser aprimorado pelo Napoli. “O que mais precisamos melhorar é nossa postura sem a bola”, afirmou Allegri. “Temos de evoluir nesse aspecto e mostrar que podemos ser mais fortes e determinados.”

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“Quanto a nós, precisamos melhorar, especialmente na defesa. Estamos sofrendo gols demais e precisamos nos fechar mais.”

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“Encontrar algum equilíbrio significaria muito, porque isso poderia nos ajudar a emendar uma boa sequência”, acrescentou o técnico italiano.

Allegri elogia o ritmo intenso da Roma de Gasperini

Allegri reconheceu o desafio imposto pela equipe de Gian Piero Gasperini, que somou 17 pontos sem perder nenhuma partida pelo campeonato nesta temporada. “Sabemos da qualidade do adversário e do quanto ele evoluiu ao longo do tempo”, observou Allegri. “Gasperini está fazendo um excelente trabalho, e a equipe tem muita qualidade e paixão.”

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“Certamente será um jogo muito intenso, porque as equipes de Gasperini jogam em ritmo acelerado. Precisaremos estar preparados para lidar com muita energia.”

Allegri também deu notícias sobre jogadores importantes do meio-campo: “Estamos, aos poucos, recebendo de volta alguns jogadores importantes, como McTominay e Anguissa, mas eles ainda não estão totalmente prontos para jogar os 90 minutos.”

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Napoli busca dar impulso à campanha no Maradona

Como a Roma não sofreu gols em nenhum de seus três jogos fora de casa pelo campeonato até agora, o Napoli precisará ser eficiente no ataque para superar a defesa visitante.

Uma vitória em casa aproximaria o Napoli das posições que dão vaga às competições europeias e aliviaria a pressão sobre Allegri.

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O Napoli recebe a Roma às 18h CEST de sábado, em Nápoles.