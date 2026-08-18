O sorteio da fase de grupos da AFC Champions League Two 2, realizado nesta terça-feira na capital malaia, Kuala Lumpur, resultou em confrontos totalmente árabes, colocando o clube saudita Al-Taawoun no Grupo 3, ao lado do catariano Al-Rayyan, do jordaniano Al-Faisaly e do omanense Al-Nahda.
A nova edição do torneio conta com a participação de 32 clubes, disputada em formato de pontos corridos com partidas de ida e volta. As disputas da fase de grupos começam no dia 15 de setembro e seguem até 9 de dezembro de 2026.
A Confederação Asiática de Futebol definiu as datas das fases eliminatórias: as oitavas de final serão realizadas entre 9 e 18 de fevereiro de 2027, enquanto as partidas das quartas de final acontecerão entre 2 e 18 de março, e as semifinais entre 6 e 14 de abril. A temporada será encerrada com a partida final no dia 15 de maio de 2027.
O torneio deste ano conta com a participação de 5 clubes que já conquistaram o título, sendo eles o jordaniano Al-Faisaly, o bareinita Al-Muharraq, o omanense Al-Seeb, o kuwaitiano Al-Kuwait e o uzbeque Nasaf.
Os resultados completos do sorteio ficaram da seguinte forma:
Grupo 1: Al-Wahda (Emirados Árabes Unidos) - Nasaf (Uzbequistão) - Al-Kuwait (Kuwait) - Al-Khaldiya (Bahrein).
Grupo 2: Al-Jazira (Emirados Árabes Unidos) - Gol Gohar Sirjan (Irã) - Al-Muharraq (Bahrein) - Arkadag (Turcomenistão).
Grupo 3: Al-Taawoun (Arábia Saudita) - Al-Rayyan (Catar) - Al-Faisaly (Jordânia) - Al-Nahda (Omã).
Grupo 4: Al-Hussein (Jordânia) - Al-Shorta (Iraque) - Al-Seeb (Omã) - East Bengal (Índia).
Grupo 5: FC Seoul (Coreia do Sul) - Melbourne Victory (Austrália) - Thể Công Viettel (Vietnã) - Persib Bandung (Indonésia) ou Manila Digger (Filipinas).
Grupo 6: Adelaide United (Austrália) - Pathum United (Tailândia) - Lion City Sailors (Singapura) - Tai Po (Hong Kong).
Grupo 7: Machida Zelvia (Japão) - Shanghai Shenhua (China) - Preah Khan Reach Svay Rieng (Camboja) - Tampines Rovers (Singapura).
Grupo 8: Gangwon (Coreia do Sul) - Kuching City (Malásia) - Kitchee (Hong Kong) - Phnom Penh Crown (Camboja).