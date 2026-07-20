Sorteio das competições europeias de futebol: estes são os adversários do Ajax, do NEC e do FC Twente

NEC, FC Twente e Ajax já conhecem seus caminhos rumo à fase de competição da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Liga Conferência, respectivamente. Na tarde de segunda-feira, foram realizados os sorteios em Nyon, na Suíça.

O NEC, graças ao terceiro lugar conquistado na temporada passada, entra diretamente na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Olympiakos. A partida de ida será disputada nos dias 4 ou 5 de agosto na Grécia, e a de volta, uma semana depois, em Nijmegen.

Caso o NEC consiga vencer a dupla de partidas contra o segundo colocado grego da temporada passada, a equipe de Dick Schreuder se classifica diretamente para as eliminatórias (última fase preliminar) da competição bilionária. Em caso de derrota, os jogadores de Nijmegen passam para a Liga Europa.

O FC Twente já sabia que enfrentaria o Ferencváros, da Hungria, na segunda fase preliminar da Liga Europa, mas, caso consiga passar por essa fase, agora também já se sabe quem será o adversário na terceira fase preliminar. O adversário será o perdedor da partida da fase preliminar da Liga dos Campeões entre Fenerbahçe e Górnik Zabrze.

Como o Twente terminou em quarto lugar na última temporada, ele já entra diretamente na segunda fase preliminar. Isso significa que, na próxima quinta-feira, a temporada começa oficialmente para a equipe de John van den Brom. Nessa data, o time disputará a partida de ida no Grolsch Veste; uma semana depois, o Twente viajará para a Hungria.

Devido ao decepcionante quinto lugar da última temporada, o Ajax terá que se concentrar na classificação para a Conference League. Na segunda fase preliminar, os amsterdenses enfrentarão, como já se sabe, o FK Vojvodina, que será o adversário nesta quinta-feira na Sérvia. Na próxima semana, será a vez do jogo de volta na Johan Cruijff ArenA.

Caso o Ajax vença o Vojvodina, ainda terá que superar mais um obstáculo para se classificar para a fase de grupos da Conference League. A equipe do técnico Míchel terá então um confronto duplo com o vencedor do confronto entre o Shelbourne FC, da Irlanda, e o Nõmme Kalju FC, da Estônia, conforme revelou o sorteio na segunda-feira.