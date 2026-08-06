A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou na tarde desta quinta-feira o resultado do sorteio da fase preliminar da Liga dos Campeões da África 2026-2027, que contou com a participação de grandes clubes do continente, como o Zamalek do Egito, o Espérance da Tunísia e o Renaissance Berkane do Marrocos.

O sorteio determinou a isenção dos três clubes mais bem classificados de disputar a primeira fase preliminar, encabeçados pelo Mamelodi Sundowns da África do Sul, o Espérance da Tunísia e o Renaissance Berkane do Marrocos. Enquanto isso, os demais clubes, com destaque para Zamalek e Pyramids do Egito, iniciam sua caminhada a partir da primeira fase preliminar.

O Espérance da Tunísia aguarda na segunda fase o vencedor do confronto da primeira fase que reunirá o Al Swehly da Líbia e o KVZ FC de Zanzibar.

Já o Mamelodi Sundowns, atual campeão, aguarda o classificado entre o Wiliete de Angola e o Foresters FC, enquanto o Renaissance Berkane do Marrocos aguarda o vencedor do confronto entre o Star Sports de Serra Leoa e o Medina United da Gâmbia.

Por sua vez, o Zamalek inicia sua caminhada na primeira fase enfrentando o AS Port do Djibuti, enquanto o Pyramids joga contra o Gor Mahia do Quênia.

As partidas de ida da primeira fase preliminar acontecem entre os dias 4 e 6 de setembro, enquanto os jogos de volta serão realizados entre 11 e 13 do mesmo mês.

Já na segunda fase preliminar, as partidas de ida acontecem entre os dias 16 e 18 de outubro, enquanto os jogos de volta serão realizados entre 23 e 25 do mesmo mês.

A Confederação Africana confirmou que o campeão da Liga dos Campeões da África receberá uma premiação em dinheiro no valor de 6 milhões de dólares.

Como parte de seu apoio aos clubes participantes, cada equipe eliminada nas fases preliminares recebe uma quantia de 100 mil dólares, dentro da política da CAF de fortalecer o investimento nas competições de clubes e elevar o nível da competição continental.

O Mamelodi Sundowns detém o título da Liga dos Campeões da África na última temporada, após vencer o FAR de Rabat do Marrocos na partida final.

Leia também:

Sorteio da fase preliminar da Copa da Confederação Africana: confrontos fáceis esperam Al Ahly, Raja e FAR de Rabat

Resultados do sorteio da primeira fase preliminar

Wiliete de Angola × Foresters FC das Seicheles.

Scotland FC do Zimbábue × Nsingizini Hotspurs de Essuatíni.

União do Songo de Moçambique × Atlético Petróleos de Angola.

Mangasport do Gabão × African Stars da Namíbia.

La Cure Waves das Maurícias × Orlando Pirates da África do Sul.

15 de Agosto de Angola × Fomboni FC de Comores.

Mighty Wanderers do Malawi × Simba da Tanzânia.

CFFA de Madagascar × Lijabatho, campeão do Lesoto.

Gaborone United do Botsuana × Young Africans da Tanzânia.

Al Swehly da Líbia × KVZ de Zanzibar.

Eagle du Congo × Exército de Ruanda (APR).

AS Port do Djibuti × Zamalek do Egito.

Al Merrikh Bentiu (Sudão do Sul) × Heegan da Somália.

Gor Mahia do Quênia × Pyramids do Egito.

Elgons FC de Comores × Sidama Bunna da Etiópia.

Aigle Noir do Burundi × Al Hilal do Sudão.

Star Sports da Gâmbia × Medina United da Gâmbia.

Maghreb de Fez do Marrocos × Rahimo de Burquina Faso.

ASKO de Kara do Togo × ASEC Mimosas da Costa do Marfim.

FC Canchungo da Guiné-Bissau × Teungueth do Senegal.

Colombe Sportive de Camarões × Stade Malien do Mali.

Rangers International da Nigéria × AS Sobemap do Benin.

ASN Nigelec do Níger × Mouloudia da Argélia.

San Pedro da Costa do Marfim × Rivers United da Nigéria.

Vipers de Uganda × Nouadhibou da Mauritânia.

JS Saoura da Argélia × Horoya da Guiné.

Al Merrikh do Sudão × Power Dynamos da Zâmbia.

Medeama de Gana × Mazembe da República Democrática do Congo.

Club Africain da Tunísia × Djoliba do Mali.

Resultados do sorteio da segunda fase preliminar

Vencedor de Wiliete de Angola × Foresters das Seicheles contra Mamelodi Sundowns da África do Sul.

Vencedor de Scotland FC × Nsingizini Hotspurs contra o vencedor de União do Songo × Atlético Petróleos.

Vencedor de Mangasport × African Stars contra o vencedor de La Cure Waves × Orlando Pirates.

Vencedor de 15 de Agosto × Fomboni contra o vencedor de Mighty Wanderers × Simba.

Vencedor de CFFA × Lijabatho contra o vencedor de Gaborone United × Young Africans.

Vencedor de Al Swehly × KVZ contra o Espérance da Tunísia.

Vencedor de Eagle du Congo × Exército de Ruanda contra o vencedor de AS Port × Zamalek do Egito.

Vencedor de Al Merrikh Bentiu × Heegan contra o vencedor de Gor Mahia × Pyramids do Egito.

Vencedor de Elgons FC × Sidama Bunna contra o vencedor de Aigle Noir × Al Hilal do Sudão.

Vencedor de Star Sports × Medina United contra o Renaissance Berkane do Marrocos.

Vencedor de Maghreb de Fez × Rahimo contra o vencedor de ASKO de Kara × ASEC Mimosas.

Vencedor de Canchungo × Teungueth contra o vencedor de Colombe Sportive × Stade Malien.

Vencedor de Rangers International × Sobemap contra o vencedor de ASN Nigelec × Mouloudia da Argélia.

Vencedor de San Pedro × Rivers United contra o vencedor de Vipers × Nouadhibou.

Vencedor de JS Saoura × Horoya contra o vencedor de Al Merrikh do Sudão × Power Dynamos.

Vencedor de Medeama × Mazembe contra o vencedor de Club Africain da Tunísia × Djoliba do Mali.

Sistema do sorteio das fases preliminares da Liga dos Campeões da África

A Confederação Africana de Futebol (CAF) havia anunciado oficialmente os procedimentos e detalhes referentes ao sorteio das fases preliminares da Liga dos Campeões da África para a temporada 2026/2027, que contará com uma competição acirrada com a participação de 61 clubes que almejam se sagrar no trono continental.

Isenção dos grandes na primeira fase preliminar

A CAF decidiu isentar os três clubes mais bem classificados do continente (entre os clubes participantes da competição) de disputar a primeira fase preliminar, sendo eles: Mamelodi Sundowns (África do Sul), Espérance Sportive (Tunísia) e Renaissance Berkane (Marrocos).

Esses três clubes formarão o "primeiro nível", iniciando sua caminhada diretamente a partir da segunda fase preliminar (fase dos 32), onde enfrentarão equipes de clubes não cabeças de chave, com a vantagem de disputar os decisivos jogos de volta em seus estádios.

Detalhes da primeira fase preliminar e classificação dos clubes

Os 58 clubes restantes disputarão 29 confrontos no sistema de ida e volta na primeira fase preliminar, e os vencedores se classificam para acompanhar o trio isento na segunda fase preliminar. Para garantir o equilíbrio, os clubes foram divididos em 5 níveis com base em sua classificação e nos resultados acumulados nas competições da CAF:

Segundo nível (10 clubes classificados): reúne a elite dos grandes do continente, sendo eles: Zamalek e Pyramids (Egito), Petro Atlético (Angola), Orlando Pirates (África do Sul), Simba e Young Africans (Tanzânia), Al Hilal (Sudão), ASEC Mimosas (Costa do Marfim), Stade Malien e Mouloudia da Argélia. Esses clubes enfrentarão equipes não cabeças de chave na primeira fase preliminar e, caso se classifiquem, enfrentarão outra equipe não cabeça de chave na fase seguinte.

Terceiro e quarto níveis: o terceiro nível reúne 6 clubes classificados, enquanto o quarto nível reúne os 6 clubes de menor classificação. O sorteio determinará confrontos diretos entre os clubes desses dois níveis na primeira fase, e os vencedores se enfrentam na fase seguinte.

Quinto nível (36 clubes não cabeças de chave): esses clubes serão sorteados para enfrentar as equipes mais bem classificadas ao longo das duas fases preliminares.

Distribuição geográfica e regras de mando de campo

Para reduzir a carga de viagens e o desgaste dos clubes, a CAF adotou um sistema baseado na proximidade geográfica, distribuindo os clubes em 5 potes (Pots) geograficamente próximos para a realização do sorteio.

Principais regras do sistema do sorteio e das partidas

Nos confrontos que reúnem um clube não cabeça de chave e um clube cabeça de chave na primeira fase preliminar, o clube não cabeça de chave recebe a partida de ida em seu estádio.

Nos casos normais, o clube cujo nome é sorteado primeiro recebe a partida de ida, salvo disposição em contrário.

Evitar o confronto local: o sistema impede o confronto entre duas equipes do mesmo país nessas fases. Caso o sorteio coloque duas equipes do mesmo país frente a frente, a equipe sorteada em segundo será automaticamente transferida para o confronto seguinte, e uma equipe substituta será sorteada para enfrentar a primeira equipe.

Datas das partidas da Liga dos Campeões da África 2026-2027

Primeira fase preliminar

Partidas de ida: de 4 a 6 de setembro de 2026

Partidas de volta: de 11 a 13 de setembro de 2026

Segunda fase preliminar

Partidas de ida: de 16 a 18 de outubro de 2026

Partidas de volta: de 23 a 25 de outubro de 2026

Fase de grupos

Primeira rodada: de 27 a 29 de novembro de 2026

Segunda rodada: de 4 a 6 de dezembro de 2026

Terceira rodada: de 18 a 20 de dezembro de 2026

Quarta rodada: de 8 a 10 de janeiro de 2027

Quinta rodada: de 15 a 17 de janeiro de 2027

Sexta rodada: de 22 a 24 de janeiro de 2027

Fases eliminatórias

Quartas de final

Ida: de 26 a 28 de fevereiro de 2027

Volta: de 5 a 7 de março de 2027

Semifinal

Ida: de 9 a 11 de abril de 2027

Volta: de 16 a 18 de abril de 2027

Final

Durante o período de 9 a 31 de maio de 2027

As datas finais das duas partidas ainda não foram definidas