Sorteio da Copa do Brasil: jogos da primeira fase, datas, chaveamento e mais detalhe

Sorteio acontece nesta quinta-feira (12) para definir os primeiros jogos do torneio

Nesta quinta-feira (12) aconteceu o sorteio que definiu os confrontos da primeira fase da Copa do de 2020, que está em sua 32ª edição.

A competição tem previsão de começar em 05 de fevereiro do ano que vem. A final deve acontecer em 16 de setembro, mais cedo do que era antes, para não interferir na fase decisiva do Brasileirão. O campeonato começa com 80 equipes de todo o país, nas oitavas de final outros 11 times entram na disputa pelo prêmio milionário.

O SORTEIO

A definição da primeira fase aconteceu na quinta-feira (12), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às 14h.

PRIMEIRA FASE

A fase inicial do torneio é disputada por 80 equipes. A disputa acontece em partida única, com a equipe que mais abaixo no ranking da CBF jogando em casa e a melhor tem a vantagem do empate. Não tem disputa de pênaltis.

CHAVEAMENTO

O sorteio definiu os confrontos da primeira fase, para isso os 80 times foram divididos em oito potes com dez equipes cada, de acordo com o ranking da CBF.

Os jogos serão entre Pote A x Pote E, Pote B x Pote F, Pote C x Pote G e Pote D x Pote H.

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

QUAIS SÃO OS POTES?

POTE A: -MG, , -BA, -SC, -RJ, -RJ, -RJ, Sport-PE, -BA e

POTE B: Ceará-CE, -GO, -SP, Avaí-SC, -PR, , Paraná-PR, -SC, -PA e Juventude-RS

POTE C: -AL, -PR, , , , -MA, -SC, , e -MT

PODE D: -PE, Boa-MG, , Botafogo-PB, Operário-PR, -PA, Volta Redonda-RJ, Atlético-AC, e São José-RS

POTE E: Moto Club-MA, Brusque-SC, Imperatriz-MA, Campinense-PB, Altos-PI, -AP, River-PI, -RS, e São Raimundo-RR

POTE F: Manaus-AM, -DF, Ferroviária-SP, Novo Hamburgo-RS, Coruripe-AL, -PA, Fast Clube-AM, -SP, Palmas-TO e União-MT

POTE G: Galvez-AC, Independente-PA, Vitória-ES, Bahia de Feira-BA, Gama-DF, -RJ, XV de Piracicaba-SP, Operário-MT, Santo André-SP e Águia Negra-MS

POTE H: São Luiz-RS, Toledo-PR, Atlético-BA, Afogados-PE, Barbalha-CE, Caucaia-CE, Frei Paulistano-SE, Lagarto-SE, Aquidauanense-MS e Vilhenense-RO

CONFRONTOS

Os times em negrito (à esquerda) tem a vantagem de jogar em casa, já os visitantes (à direita) tem a vantgagem do empate.

CHAVE 1

River-PI x Bahia-BA

São Luiz-RS x América-RN

Coruripe-AL x Juventude-RS

XV de Piracicaba-SP x Londrina-PR

CHAVE 2

x Botafogo-RJ

Toledo-PR x Náutico-PE

Palmas-TO x Paraná-PR

Bahia de Feira x Luverdense-RS

CHAVE 3

Brusque-SC x Sport-PE

Frei Paulistano-SE x Remo-PA

Manaus-AM x Coritiba-PR

Gama-DF x -RS

CHAVE 4

São Raimundo-RR x Cruzeiro-MG

Vilhenense-RO x -MG

Brasiliense-DF x Paysandu-PA

Independente-PA x CRB-AL

CHAVE 5

Moto Club-MA x Fluminense-RJ

Atlético-BA x Botafogo-PB

Novorizontino-SP x Figueirense-SC

Vitória-ES x CSA-AL

CHAVE 6

Boavista-RJ x Chapecoense-SC

Caucaia-CE x São José-RS

União-MT x Atlético-GO

Operário-MT x -PE

CHAVE 7

Imperatriz-MA x Vitória-BA

Lagarto-SE x Volta Redonda-RJ

Bragantino-PA x Ceará-CE

Bangu-RJ x Oeste-SP

CHAVE 8

Campinense-PB x Atlético-MG

Afogados-PE x Atlético-AC

Novo Hamburgo-RS x Ponte Preta-SP

Galvez-AC x Vila Novo-GO

CHAVE 9

Altos-PI x -RJ

Aquidauanense-MS x ABC-RN

Fast Clube-AM x Goiás-GO

Santo André-SP x Criciúma-SC

CHAVE 10

Santos-AP x América-MG

Barbalha-CE x Operário-PR

Ferroviária-SP x Avaí-SC

Águia Negra-MS x Sampaio Corrêa-MS

O QUE VEM DEPOIS?

Após a disputa da primeira fase, os 40 times vencedores de seus confrontos partem para a segunda fase da . Novamente os jogos serão disputados em partida única, mas o empate leva aos pênaltis.

Na terceira e na quarta fase os jogos passam a ser de ida e volta. Se o placar agregado for um empate, a decisão vai para os pênaltis.

Depois começam as oitavas de final, na qual os outro 11 times entram na disputa, são eles:

, -PR, Santos, , , , Inter e - disputam a Libertadores

Bragantino - campeão da de 2019

Cuiabá - Campeão da Copa Verde 2019

Ceará - Campeão da 2019

Aqui, o sorteio terá dois potes: um com as oito equipes que vem da Libertadores e o outro com as outras três que entram mais as cinco classificadas da quarta fase.

A partir das quartas de final, os sorteios são em pote único e quaisquer equipes podem se enfrentar.