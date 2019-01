Sorteio da Copa América 2019: onde, quando será e como funciona?

A Goal repassa tudo o que você precisa saber para ficar por dentro do torneio a ser realizado no Brasil este ano

A Copa América volta a unir seleções em 2019. O torneio que cruza as mais competitivas equipes, com um histórico marcante, chega ao Brasil neste ano para sua 46ª edição.

O sorteio para a definição dos grupos acontecerá nesta quinta-feira (24), no centro cultural Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, a partir das 19h45 (de Brasília), e contará com a presença de Cafu, Marta, Zico, Zé Roberto, Lugano e Zanetti.

Equipes

Escolha dos editores Neymar desdenha de acusação de consumo de drogas: "Não sou tão estúpido"

Abertura do Paulistão mostra que grandes não terão vida fácil no estadual. Veja o resumo da rodada

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Confira alguns dos destaques da 50º Copinha que podem ganhar chance no seu time

A Confederaçao Sul-Americana havia planejado esta edição do torneio com 16 seleções participantes, que depois foram reduzidas para 12, com dois convidados da Ásia. Os países confirmados a participar são:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colômbia

Equador

Paraguai

Peru

Uruguai

Venezuela

Catar

Japão

Como irá funcionar?

Com as doze equipes participantes, haverá quatro grupos integrados pela mesma quantidade de equipes. Avançarão para as quartas de final as primeiras equipes de cada grupo, além de dois melhores terceiros lugares.

Segundo explicou a Conmebol por meio de seu site oficial, o Ranking Fifa publicado em 20 de dezembro de 2018 serviu de base para a definição de todas as cabeças de série, e determinou a distribuição das equipes nas quatro urnas. O Brasil, país sede, é um dos cabeças de chave e ficará na posição A1, com a bola de cor diferente na urna 1. Ao seu lado, também como cabeça de série, estarão o Uruguai e a Argentina, que serão sorteados para os grupos B e C (sempre na posição 1 destes grupos).



(Foto: Mladen Antonov/Getty)

Depois do sorteio dos cabeças de chave (posições B1 e C1), serão sorteados os países que formarão cada chave e suas respectivas posições dentro de cada grupo. As bolas das urnas 2, 3 e 4 terão as seleções participantes, enquanto as urnas A, B e C corresponderão às suas posições nos grupos.

Colômbia, Chile e Peru estão na urna 2. Venezuela, Paraguai e Japão ficarão na Urna 3, enquanto Equador, Bolívia e Catar ficarão na 4.

Vale ressaltar que, inclusos em urnas distintas, o Japão e o Catar, como seleções convidadas, não poderão ficar no mesmo grupo.