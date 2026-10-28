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O Liverpool receberá o Bournemouth nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, enquanto o atual campeão Manchester City enfrentará o Bradford City, da League One. O Fleetwood Town, que eliminou o Arsenal nos pênaltis, receberá Everton ou Newcastle United. Já o Crystal Palace enfrentará o Sunderland em um duelo entre equipes da Premier League. Os quatro jogos estão previstos para a semana que começa em 14 de dezembro.

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Fleetwood terá mais um desafio contra um clube da Premier League

Após a surpreendente vitória sobre o Arsenal, o Fleetwood Town terá mais um confronto em casa contra um adversário da Premier League nas quartas de final. A equipe da League Two, que ocupa a 18ª posição na quarta divisão, receberá o vencedor do duelo de quinta-feira entre Everton e Newcastle United.

O time de Mikel Arteta, campeão da Premier League e vice-campeão desta competição na temporada passada, foi eliminado nos pênaltis na terça-feira. Viktor Gyokeres empatou cinco minutos após o intervalo, depois de o Fleetwood abrir o placar no primeiro tempo, mas Max Dowman foi expulso e Bruno Guimaraes desperdiçou sua cobrança antes de Conor Haughey marcar o gol da vitória na disputa de pênaltis, vencida por 5 a 3.

Atual campeão, Manchester City enfrentará o Bradford

O atual campeão Manchester City jogará em casa contra o Bradford City, da League One, que chegou à final desta competição em 2013, como destacou o The Athletic. O Bradford garantiu vaga nas quartas de final ao vencer o Peterborough United, também da terceira divisão, por 2 a 0 na terça-feira.

O Brighton deu trabalho ao City na quarta-feira: as equipes empataram por 2 a 2 antes de o atual campeão vencer a disputa de pênaltis por 4 a 3. O Bradford viajará ao Etihad Stadium na esperança de seguir o exemplo do Fleetwood e protagonizar outra surpresa em uma competição que já reservou uma das maiores zebras do futebol moderno.

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Liverpool de Iraola recebe seu ex-clube, o Bournemouth

O Liverpool de Andoni Iraola receberá o Bournemouth, ex-clube do treinador, depois de sobreviver a uma dramática disputa de pênaltis contra o Chelsea na quarta-feira. A partida terminou em 1 a 1 antes de o Liverpool vencer por 6 a 5 nos pênaltis, com o erro de Wesley Fofana encerrando a disputa. Já o Bournemouth goleou o Aston Villa por 3 a 0 em casa para chegar às quartas de final.

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O confronto restante será entre dois clubes da Premier League: Crystal Palace e Sunderland. O Palace venceu o Fulham por 1 a 0 em Craven Cottage, enquanto o Sunderland chegou a abrir 3 a 1 antes de um gol do Brentford nos acréscimos tornar tensa a vitória por 3 a 2 no Stadium of Light.

Quartas de final serão disputadas em dezembro

Everton e Newcastle se enfrentam na quinta-feira para definir o último confronto da quarta fase e decidir quem viajará a Fleetwood. As quatro partidas das quartas de final serão disputadas na semana que começa em 14 de dezembro.

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As semifinais estão programadas para as semanas que começam em 11 de janeiro e 1º de fevereiro, antes da final no domingo, 21 de março.

Todos os confrontos das quartas de final da Copa da Liga Inglesa:

Fleetwood Town x Everton ou Newcastle

Manchester City x Bradford City

Crystal Palace x Sunderland

Liverpool x Bournemouth



