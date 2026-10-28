Fleetwood terá mais um teste contra adversário da Premier League
Após a vitória surpreendente sobre o Arsenal, o Fleetwood Town terá mais um jogo em casa contra um adversário da Premier League nas quartas de final. O time da League Two, que ocupa a 18ª posição na quarta divisão, receberá o vencedor do confronto de quinta-feira entre Everton e Newcastle United.
O time de Mikel Arteta, campeão da Premier League e vice-campeão desta competição na temporada passada, foi eliminado nos pênaltis na terça-feira. Viktor Gyokeres empatou a partida cinco minutos após o intervalo, depois de o Fleetwood abrir o placar no primeiro tempo, mas Max Dowman foi expulso e Bruno Guimaraes desperdiçou sua cobrança antes de Conor Haughey marcar o gol da vitória na disputa de pênaltis, encerrada em 5 a 3.
Atual campeão, Manchester City enfrenta o Bradford
O Manchester City, atual campeão, foi sorteado para enfrentar em casa o Bradford City, da League One, que chegou à final desta competição em 2013, conforme destacou o The Athletic. O Bradford garantiu sua vaga nas quartas de final ao vencer o Peterborough United, também da terceira divisão, por 2 a 0 na terça-feira.
O City teve trabalho contra o Brighton na quarta-feira. Após o empate por 2 a 2, o atual campeão venceu a disputa de pênaltis por 4 a 3. O Bradford irá ao Etihad Stadium na esperança de seguir o exemplo do Fleetwood e protagonizar outra surpresa em uma competição que já teve uma das maiores zebras do futebol moderno.
Liverpool de Iraola recebe seu ex-clube, o Bournemouth
O Liverpool de Andoni Iraola receberá o Bournemouth, ex-clube do treinador, depois de sobreviver a uma dramática disputa de pênaltis contra o Chelsea na quarta-feira. O jogo terminou em 1 a 1 antes de o Liverpool vencer por 6 a 5 nos pênaltis, com o erro de Wesley Fofana encerrando a disputa. Já o Bournemouth goleou o Aston Villa por 3 a 0 em casa para chegar às quartas de final.
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O confronto restante reúne dois clubes da Premier League: Crystal Palace e Sunderland. O Palace venceu o Fulham por 1 a 0 no Craven Cottage, enquanto o Sunderland chegou a abrir 3 a 1 antes de um gol do Brentford nos acréscimos tornar tensa a vitória por 3 a 2 no Stadium of Light.
Quartas de final serão disputadas em dezembro
Everton e Newcastle se enfrentam na quinta-feira para definir o último confronto da quarta fase e quem viajará a Fleetwood. As quatro partidas das quartas de final serão disputadas na semana que começa em 14 de dezembro.
As semifinais estão previstas para as semanas que começam em 11 de janeiro e 1º de fevereiro, antes da final, no domingo, 21 de março.
Todos os confrontos das quartas de final da Copa da Liga Inglesa:
- Fleetwood Town x Everton ou Newcastle
- Manchester City x Bradford City
- Crystal Palace x Sunderland
- Liverpool x Bournemouth