Sornoza e Boselli serão o 46º e 47º jogadores estrangeiros a atuar pelo Corinthians

Meia é o primeiro equatoriano da história do Timão, enquanto centroavante argentino será o 11º a entrar em campo pelo clube alvinegro

Anunciados nos últimos dias como novos reforços do Corinthians, o meia Junior Sornoza e o atacante Mauro Boselli serão o 46º e 47º jogadores estrangeiros a atuar com a camisa do Corinthians.

Sornoza, inclusive, será o primeiro atleta nascido no Equador a defender o clube alvinegro. Boselli, por sua vez, se tornará o 11º argentino a entrar em campo pelo Corinthians.

Vale lembrar que o Timão já teve outros dois argentinos que chegaram a ser contratados em 2009, mas deixaram o clube do Parque São Jorge sem atuar em nenhuma partida: Mariano Torres e Emiliano Vecchio. O caso também já foi visto com atletas de outras nacionalidades, como o goleiro paraguaio Aldo Bobadilha.

Confira abaixo a lista de todos os gringos que já atuaram pelo Corinthians:

ARGENTINA (10)

NOME/POSIÇÃO PERÍODO JOGOS GOLS Buttice (goleiro) 1974 14 - Héctor Veira (meia) 1976/1977 20 4 Fernando Ávalos (zagueiro) 2000/01 6 0 Carlitos Tevez (atacante) 2005/06 78 46 Javier Mascherano (volante) 2005/06 26 0 Sebá Dominguez (zagueiro) 2005/06 40 1 Herrera (atacante) 2008 59 22 Sergio Escudero (lateral-esquerdo) 2009/10 13 0 Matias Defederico (meia) 2009/10 40 3 Juan Manuel Martínez (atacante) 2012 19 2

PARAGUAI (7)

NOME/POSIÇÃO PERÍODO JOGOS GOLS Villamayor (lateral-direito) 1996 12 0 Gamarra (zagueiro) 1998/99 80 7 Balbuena (lateral-direito) 2009/10 16 0 Romero (atacante) Desde 2014 222 38 Gustavo Vieira (meia) 2016/18 2 0 Balbuena (zagueiro) 2016/18 136 11 Sergio Díaz Desde 2018 2 0

URUGUAI (7)

NOME/POSIÇÃO PERÍODO JOGOS GOLS Armando Graham Bell (zagueiro) 1943/44 10 0 Taborda (zagueiro) 1978/82 44 2 Daniel González Puga (zagueiro) 1982/83 72 2 Hugo De León (zagueiro) 1985 51 0 Santiago Silva (atacante) 2002 5 0 Acosta (atacante) 2008 39 9 Lodeiro (meia) 2014/15 11 0

CHILE (4)

NOME/POSIÇÃO PERÍODO JOGOS GOLS Johnny Herrera (goleiro) 2006 9 - Cristian Suárez (zagueiro) 2008 4 0 Maldonado (volante) 2013 8 0 Ángelo Araos (volante) Desde 2018 19 0

COLÔMBIA (2)

NOME/POSIÇÃO PERÍODO JOGOS GOLS Rincón (volante) 1997/00 e 2004 158 11 Mendoza (atacante) 2015/16 31 3

LÍBANO (2)

NOME/POSIÇÃO PERÍODO JOGOS GOLS Nasi Felippe ''Amendoim'' (volante) 1929 1 0 Abou-Rizk ''Adnam'' (meia) 1965/70 48 6

PERU (2)

NOME/POSIÇÃO PERÍODO JOGOS GOLS Ramírez (meia) 2011 e 2014 54 5 Guerrero (atacante) 2012/15 130 54

PORTUGAL (2)

NOME/POSIÇÃO PERÍODO JOGOS GOLS Casemiro do Amaral (goleiro) 1911/14 e 1918 27 - Laurentino de Mello (meia) 1933 7 0

OUTRAS NACIONALIDADES