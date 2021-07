Sornoza, do Corinthians, fica perto de trocar o Tijuana pelo Independiente del Valle

Operação de reempréstimo internacional com anuência do clube paulista está próxima de ser confirmada

O meia Sornoza, que pertence ao Corinthians, está perto de trocar o Tijuana, do México, pelo Independiente del Valle, do Equador, em uma operação de reempréstimo internacional. Em contato com a reportagem, o empresário Bernardo Escansette confirmou a negociação.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Sornoza estava cedido ao clube mexicano e agora está próximo de voltar a defender o Independiente del Valle até o fim do ano.

Os equatorianos ficarão responsáveis por 100% dos salários do jogador.

O Independiente del Valle, inclusive, corre contra o tempo para concluir a negociação e registrar Sornoza como reforço, a tempo de tê-lo à disposição para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O prazo se encerra nesta sexta-feira.

O time equatoriano enfrentará o Red Bull Bragantino, a partir da próxima quarta-feira.