Sonhou com Messi, acordou desfalcado: City não consegue deslanchar sem Aguero e Jesus

Pep Guardiola tem muitos problemas a corrigir no Manchester City, mais vulnerável do que nunca

Indo para o seu quinto ano no comando do , marca histórica em sua carreira, Pep Guardiola esperava reforços de luxo: absolvido pela Uefa no caso do fair play financeiro, o time inglês tinha planos ambiciosos para contratar ninguém menos do que Lionel Messi, dando seu último passo para finalmente ser considerado um gigante do continente.

Pois é. Messi não veio, o time sofre com lesões... e parece, neste começo de temporada, mais vulnerável do que nunca.

Ainda que seja uma equipe considerada ofensiva, o Manchester City de Pep Guardiola se notabilizou por ser, acima de tudo, consistente, criativo e ter uma defesa sólida. De acordo com o futebol apresentado pelo time nas primeiras rodadas da Premier League, entretanto, isso parece ser coisa do passado.

Ao final da sua participação na quarta rodada da competição, diante do Leeds United, de Marcelo Bielsa, o City tem quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota - uma goleada acachapante contra o Leicester, dentro do Etihad Stadium. Acima de tudo, o time não convence como antes.

Sem Aguero, lesionado desde antes da paralisação devido ao coronavírus Covid-19, e Gabriel Jesus, perdido na estreia diante do , a equipe até consegue produzir ofensivamente, mas desperdiça muitas oportunidades e perde em movimentação. Sterling, mal nesse começo, não consegue suprir a ausência da dupla - ao menos no Campeonato Inglês.

Se contra o , o time até controlou a posse de bola e o número de finalizações, mas sofreu contra um Jamie Vardy inspiradíssimo, diante do United, o Manchester City foi dominado pelos rivais em boa parte da partida e contou com Ederson, que também falhou no gol dos Whites, para garantir o empate em Elland Road.

A defesa sólida e consistente de, principalmente, 2018-19, sofreu gols em todas as partidas até agora, enquanto a equipe ainda parece tentar se reinventar na frente para não sentir tanto as perdas de Aguero e Jesus. Messi, sonho de consumo da diretoria, permanece no , com outros problemas.

Atualmente na 10ª colocação - já que vários times ainda não atuaram na rodada -, o Manchester City, além do futebol ruim, vê seu principal competidor nos últimos anos, o , despontar na frente com 100% de aproveitamento e nove pontos na tabela. Mesma pontuação do Leicester City, seu algoz no meio de semana. O surpreendente Everton, de Carlo Ancelotti, então, tem 12 pontos em quatro partidas. Em uma Premier League sempre parelha e disputada, esses vacilos podem significar, lá na reta final, a diferença entre o sétimo Campeonato Inglês e mais um vice-campeonato.