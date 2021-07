Sonhos, futuro no PSG e provocação: Neymar e Mbappé entrevistam um ao outro

A dupla reforçou o objetivo em comum de conquistar uma Champions League pelo clube francês... e uma Copa do Mundo por suas respetivas seleções

O PSG, para a nova edição de sua revista oficial, colocou Neymar e Kylian Mbappé para participarem de uma dinâmica onde um entrevistaria o outro. Elogios, futuro e sonhos foram pontos altos da conversa entre os dois, que além de companheiros são amigos.

Neymar e Mabppé são dois dos grandes nomes do futebol atual, brigando em alto nível e frequentemente apontados para a conquista da Bola de Ouro. Jogando no mesmo time, os dois craques sonham alto e buscam uma conquista de Liga dos Campeões.

Na conversa entre os dois, aparentemente gravada antes das férias, já que Neymar ainda não se reapresentou, os dois trocam muitos elogios, dizem ter sido admiradores um do outro antes mesmo de terem se tornado companheiros e projetam o futuro - tanto juntos quanto separados.

"Quando eu cheguei, Ney era um jogador que eu admirava muito. Ele sempre foi um grande jogador. Eu cresci com ele. É um jogador que vi jogar e depois joguei com ele aqui em Paris. É uma honra para mim", disse o francês.

Retribuindo os elogios, Neymar também demonstrou a admiração que tem pelo companheiro. "Quando eu cheguei aqui, queria muito que ele viesse. Já o admirava também, quando ele jogava no Monaco e eu via seus jogos. O jogo rápido, veloz, ágil, habilidoso. Eu sabia que se jogássemos juntos a gente poderia fazer uma grande dupla e dar muito trabalho aos adversários", disse o camisa 10.

E de fato, a dupla tem dado trabalho aos defensores. Foram duas edições seguidas de Liga dos Campeões em que o time francês brigou pelo título, chegando na final em 2019/20 e nas semis em 2020/21. Mas a intenção é chegar ainda mais longe.

Ao final da conversa, a dupla conversou sobre seus sonhos para o futuro, e ambos têm o desejo do título europeu.

"Meu maior sonho com o PSG é vencer a Champions League e com o Brasil vencer a Copa do Mundo. E para você, Kylian, é vencer a Champions League, certo?", perguntou o brasileiro ao companheiro, campeão da Copa de 2018 pela França.

"O meu maior sonho é ganhar a Champions League com o PSG, isso seria fantástico.... Mas ganhar outra Copa do Mundo também seria muito bom", respondeu Mbappé, provocando Neymar.

Entrando na provocação, o brasileiro levantou de sua cadeira, brincando com o amigo e respondeu: "Não, a próxima Copa do Mundo é para mim!".

Além de mostrar aos torcedores a motivação para buscar o título inédito na história do clube, a fala de Mbappé também acalmou os ânimos, indicando que, apesar de todas as indefinições que o cercaram nos últimos tempos, ele deve seguir no PSG ao menos por uma temporada, quando seu contrato com o clube vai se encerrar.