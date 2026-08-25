O NEC não conseguiu alcançar a fase de liga da Champions League. Após a derrota por 3 a 1 na semana passada, perdeu por 3 a 0 para o FK Bodø/Glimt, na Noruega. A equipe de Dick Schreuder agora cai para a Europa League.

Os visitantes tiveram um início realmente dramático. Gonzalo Crettaz tocou com a mão na bola fora da área e recebeu cartão vermelho direto do árbitro Michael Oliver. O goleiro reserva Nikolas Polster precisou entrar, com Kaj Sierhuis deixando o campo visivelmente insatisfeito.

O time da casa dominou com um jogador a mais, mas não conseguiu marcar no primeiro tempo. Isso se deveu principalmente à boa atuação de Polster no gol, já que ele impediu o Bodø/Glimt de balançar as redes com algumas belas defesas. Nos acréscimos, Fredrik André Bjørkan, que pouco antes atuou pelo Feyenoord, finalmente marcou após uma rápida jogada dos noruegueses.

Já bem nos acréscimos do primeiro tempo, Sondre Auklend ampliou a vantagem, tornando impossível a missão do NEC de chegar à Champions League.

Depois do intervalo, não aconteceu muita coisa em solo norueguês. O NEC ainda tentou, mas não foi capaz de criar perigo real. O Bodø/Glimt estava satisfeito com a confortável vantagem e buscava pacientemente espaços na defesa da equipe de Nijmegen. Ficou ainda pior para o NEC quando Deveron Fonville mandou a bola contra o próprio gol.

Assim, a vaga na Champions League fica com os noruegueses. O NEC terá de se contentar nesta temporada com uma aventura na Europa League.