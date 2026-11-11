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O zagueiro do Como Jacobo Ramon contou que ficou espantado ao receber sua primeira convocação para a seleção principal da Espanha. O jovem ex-jogador do Real Madrid também elogiou o companheiro de clube Nico Paz, chamando o meio-campista argentino de “fera” tanto no ataque quanto na defesa.

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Ramon reage à surpreendente primeira convocação para a seleção principal da Espanha

A grande fase de Jacobo Ramon pelo Como na Serie A foi recompensada com sua primeira convocação para a seleção principal da Espanha, antes dos próximos jogos da equipe. Em entrevista na Ciudad del Fútbol, em Las Rozas, o jogador de 21 anos admitiu que, de início, teve dificuldade para assimilar a notícia.

"Quando vi meu nome na lista, não consegui acreditar", disse Ramon ao AS.

Ao contar como soube da convocação, revelou: "Assane Diao me mandou uma foto e, quando abri, vi que era a convocação. No começo, não acreditei, mas depois vi que era verdade. Foi ele; eu não tinha percebido."

Recepção calorosa na seleção principal da Espanha

Ao se apresentar à seleção, Ramon foi imediatamente acolhido pelos novos companheiros, o que ajudou a aliviar o nervosismo de sua primeira experiência na equipe principal.

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"Para ser sincero, eu não conhecia ninguém, exceto Víctor Muñoz, que acabou de chegar. Mas todos foram ótimos, a recepção foi maravilhosa. Me trataram muito bem", afirmou Ramon.

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"Cubarsí e Huijsen vieram conversar bastante comigo, Fabián, Unai Simón... Todos. Não quero deixar ninguém de fora."

Ramon elogia companheiro de Como Nico Paz

Ramon também destacou o impacto do meia Nico Paz, do Como e da Argentina, cujas atuações de destaque na Champions League chamaram a atenção em toda a Europa.

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"Ele é um jogador fantástico e está mostrando isso na Champions League; é um dos jogadores com mais gols e assistências na competição", disse Ramon.

"Nico Paz tem tudo. E, defensivamente, é um monstro! As pessoas só veem sua capacidade ofensiva, mas, defensivamente, ele é um monstro. Ele nos oferece muito e nos ajuda bastante."

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O sonho de um encontro com o Real Madrid na Champions League

Com sua trajetória na seleção iniciada e o Como ganhando destaque no cenário continental, Ramon se permitiu sonhar com futuras conquistas.

Questionado se já imaginou enfrentar seu ex-clube, Ramon sorriu: "Sim, sim, já pensei nisso. Seria ótimo. Assino agora por uma semifinal de Champions League!"

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Por enquanto, o defensor segue concentrado em estrear pela seleção principal da Espanha e dar continuidade à campanha histórica de seu clube.