Sonho de Corinthians e Botafogo, Cavani prioriza La Liga e tem Boca Juniors na cola

Atacante de 35 anos tem o sonho de atuar pela primeira vez no futebol espanhol

Sonho de consumo de alguns clubes no futebol Brasileiro, como Corinthians e Botafogo, Edinson Cavani prioriza seguir na Europa e sonha com jogar pela primeira vez na Espanha. O atacante de 35 anos, que está livre no mercado, vem sendo oferecido por seu estafe há vários clubes que disputam a La Liga.

Segundo soube a GOAL, o Almería, recém promovido a primeira divisão, foi o primeiro clube espanhol a demonstrar interesse em Cavani. O empresário do atleta, no entanto, já fez contatos com Atlético de Madrid, Villareal e Sevilla. No entanto, não há nada avançado neste momento.

Um retorno ao futebol da América do Sul é visto como improvável, mas não totalmente descartado pelo atacante e se mantém na cola do jogador. O Boca Juniros voltou a fazer contato com o estafe de Cavani através de Riquelme, dirigente do clube. A notícia foi trazida primeira pelo diário "Olé" e confirmada pela GOAL.

Mais artigos abaixo

No início do ano, Cavani foi procurado por Corinthians e Botafogo. A equipe carioca tratou o tema com certo otimismo, mas desistiu depois de ficar meses sem resposta em relação a proposta enviada.

No Corinthians também ouve irritação com a postura dos empresários de Cavani. O sentimento é de que houve muita enrolação, os dirigentes entenderam que o atacante não tinha interesse, mas também não queria fechar uma porta.