Emery deixa vaga no banco vazia em derrota em Istambul
O Villa perdeu por 1 a 0 na Turquia na noite de terça-feira, após Deniz Gul marcar de cabeça no fim para os donos da casa. Em vez de completar o banco de 12 reservas, Emery relacionou apenas 11, incluindo dois goleiros, e deixou uma vaga vazia de propósito, em vez de escalar Garnacho.
Alysson e Johan Manzambi começaram pelas pontas, enquanto as entradas de Ibrahim Mbaye, Emi Buendia e George Hemmings no segundo tempo não foram suficientes para iniciar uma reação. O argentino de 22 anos não joga desde que entrou por três minutos contra o Fulham, em 31 de outubro. Ao longo de toda a temporada, entrou em campo sete vezes como reserva e permaneceu no banco sem ser utilizado em outras seis partidas.
Emery dá resposta direta após alerta anterior
Questionado após o apito final sobre a ausência do ponta do Chelsea, Emery explicou sua escolha sem rodeios. "Hoje, estavam aqui os jogadores que considero os melhores para estar conosco", afirmou o espanhol.
A posição retoma preocupações que ele havia manifestado em setembro sobre a preparação de Garnacho após problemas durante o verão. "[Ele precisa] continuar trabalhando. Trabalhar, trabalhar, treinar, trabalhar. Quando tiver minutos para jogar, tentar jogar bem", disse Emery na ocasião. "George [Hemmings] está jogando muito bem, Alysson também está entendendo bem as coisas e nos dando o que eu quero."
Ao explicar por que companheiros mais jovens haviam passado à frente na disputa por espaço, o técnico do Villa acrescentou: "Alysson também está entendendo bem as coisas e nos dando o que eu quero. Mbaye também respondeu bem. Queremos um time competitivo e jogadores capazes de competir dentro do nosso estilo. Garnacho está um pouco atrás por causa de algumas circunstâncias que tivemos na pré-temporada. É hora de ter paciência pelo tempo de que ele precisa."
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Precedente de Harvey Elliott lança dúvidas sobre cláusula de 42 milhões de libras
Quando Garnacho chegou do Chelsea em julho, o Villa anunciou que a transferência "se tornará definitiva no próximo verão caso determinados critérios sejam cumpridos". Emery inicialmente se disse "encantado" com a contratação e acrescentou: "Ele tem muito talento, é jovem e demonstrou vontade de ajudar nosso projeto. Estamos muito felizes."
Embora essas condições não tenham sido divulgadas, o Chelsea esperava receber 42 milhões de libras, com o Manchester United tendo direito a 10% do valor de uma futura venda após negociá-lo por 40 milhões de libras em 2025. No entanto, Emery deixou de escalar Harvey Elliott, emprestado pelo Liverpool, na temporada passada para evitar o acionamento de uma obrigação de compra de 35 milhões de libras, o que aumenta o temor de que a história se repita.
Garnacho terá tarefa difícil para salvar passagem pelo Villa
Depois de registrar oito gols e quatro assistências em 43 jogos pelo Chelsea na temporada passada, antes de ser emprestado, Garnacho agora enfrenta uma dura batalha para retomar a carreira em Birmingham. Com opções em ascensão como Alysson, Hemmings e Mbaye conquistando a confiança de Emery, o ponta precisa recuperar nos treinos o atraso da pré-temporada antes que o Villa decida se efetivará sua contratação no próximo verão.