Joan Laporta, presidente do Barcelona, demonstrou seu grande otimismo com o início de temporada de sua equipe, garantindo que o clube catalão tem todas as condições para disputar todos os títulos, colocando a Liga dos Campeões da Europa no topo das prioridades.

Laporta esteve presente na tradicional cerimônia de deposição da coroa de flores diante do monumento a Rafael Casanova, por ocasião do Dia Nacional da Catalunha, que contou com a presença do Barcelona, como acontece todos os anos.

Apesar de seu empenho em manter a calma, o presidente do Barcelona ressaltou a necessidade de não se deixar levar pelo forte início, e disse, conforme destacado pelo jornal "Sport": "Precisamos manter os pés no chão, pois a temporada acaba de começar".

Mas ele logo revelou a dimensão de seu otimismo com o que a equipe vem apresentando, acrescentando: "Esperamos manter esse nível, com o grande comprometimento. E para vencer este ano, é preciso correr. O comprometimento da equipe e do clube representa um grande sinal".

Elogio a Lamine Yamal

Laporta comentou as declarações de Lamine Yamal sobre a importância de correr e pressionar durante as partidas, elogiando a maturidade que o jovem craque demonstra apesar da pouca idade.

E disse: "O que Lamine diz aos 19 anos merece muito reconhecimento, pois sua maturidade é impressionante. Ele é um exemplo claro da necessidade de a equipe manter a concentração e não se acomodar, para lutar por tudo".

Laporta considera que o clima de otimismo dentro do Barcelona tem sua justificativa, especialmente diante de um elenco forte e equilibrado, afirmando: "Temos um elenco extremamente competitivo e equilibrado, e o Deco fez um trabalho excelente. Todos precisam estar com concentração total, pois temos muita qualidade e podemos formar dois times competitivos, e não há espaço para acomodação".

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O sonho da quádrupla

Laporta revelou claramente o teto de ambições do Barcelona nesta temporada, garantindo que o clube tem como alvo a conquista de todos os títulos possíveis.

O presidente do Barcelona disse: "Somos candidatos a vencer os títulos. Nossos objetivos este ano são vencer a LaLiga, a Copa do Rei, a Supercopa e a Liga dos Campeões da Europa. Devemos sempre manter o espírito de equipe, e pensar dessa forma nos levará a conquistar os títulos".

O Barcelona não conquista 4 títulos ou mais em um único ano desde 2015, quando, sob o comando de Luis Enrique, foi campeão da LaLiga, da Copa, da Liga dos Campeões, da Supercopa da Europa e do Mundial de Clubes.

Prioridade europeia

Apesar da ambição do Barcelona em todas as competições, Laporta não escondeu que a Liga dos Campeões da Europa ocupa um lugar especial em seus planos, dizendo: "Temos um entusiasmo especial em vencer a Liga dos Campeões da Europa".

As declarações de Laporta chegam em meio ao forte início da equipe sob o comando de Hansi Flick, que reforçou a confiança da diretoria na capacidade do Barcelona de competir com força no cenário nacional e continental, em meio a um claro desejo de recuperar o título europeu ausente das vitrines do clube desde 2015.

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