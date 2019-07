Sonho antigo do Liverpool, Fekir é o novo reforço do Real Bétis

Jogador quase se juntou a Salah e cia há um ano, e agora deixa a Ligue 1 para disputar La Liga pelos alviverdes

Um ano depois de quase ser anunciado pelo - e continuar sendo especulado como reforço dos vencedores da Liga dos Campeões -, o francês Nabil Fekir deixa o para ser anunciado oficialmente como reforço do para a temporada 2019/20. O meia fecha um contrato válido por quatro anos com o clube de Sevilha.

Fekir, 26 anos, já era tido como um nome certo para deixar a neste verão, ao ponto do Lyon, inclusive, topar reduzir sua pedida pelo jogador, cujo contrato terminaria em menos de um ano. Os espanhóis desembolsaram 'apenas' 20 milhões de euros (R$ 81 mi), além de outros 10 milhões em incentivos (especulados) e a cessão de 20% de participação em uma futura venda.

O jogador fez sua estreia pelos Gones em 2013, e logo se tornou um dos principais nomes do time com gols e assistências decisivas. Após participar do elenco campeão do mundo com a , em 2018, o Liverpool chegou a avançar muito nas negociações, mas fatores médicos teriam feito o clube inglês voltar atrás. e também chegaram a ser cotados como destinos para o atleta, à época.

Além de Fekir, o acertou a vinda em definitivo do argentino Giovani Lo Celso ( ), do atacante Juanmi ( ) e do lateral brasileiro Emerson ( ). O time da Andaluzia estreia na nova temporada de diante do Real , em casa, no dia 19 de agosto.