Compartilhar Siga GOAL no Google

Começam a tomar forma nos bastidores do River Plate, da Argentina, os contornos de uma negociação que pode trazer uma grande surpresa sobre o futuro de Yassine Bono. A diretoria do clube se movimentou cedo para mirar o goleiro marroquino, em um passo que pode abrir caminho para a realização de um de seus maiores sonhos no futebol e para uma possível transferência do Al-Hilal, da Arábia Saudita, para os gramados argentinos nos próximos meses.

Publicidade

A emissora argentina “TyC Sports” revelou que dirigentes do River Plate fizeram contatos iniciais com Bono, principal alvo do clube para reforçar o gol visando à temporada 2027, diante da possibilidade de saída de Santiago Beltrán na próxima janela de transferências de verão. O goleiro despertou o interesse de vários clubes europeus graças às ótimas atuações ao longo da temporada, o que levou a diretoria a pensar com antecedência em um substituto capaz de manter a força do time nessa posição vital.

A movimentação do clube argentino ocorre em meio ao crescente interesse por Beltrán, que vem apresentando atuações chamativas que o colocaram na mira de clubes europeus. Ele recebeu a chance de integrar a seleção argentina nos amistosos que antecedem a Copa do Mundo, por decisão do técnico Lionel Scaloni, e depois fez sua estreia com a camisa da seleção no confronto contra Honduras, que terminou com vitória argentina.

Esse cenário aumenta as chances de sua saída, sobretudo com o interesse de Aston Villa e Atlético de Madrid em contar com o jogador, já que o clube espanhol busca opções diante da possibilidade de saída de Jan Oblak.

Na tentativa de se proteger de eventuais propostas, a diretoria do River Plate trabalha para renovar o contrato de Beltrán até dezembro de 2030, já que o vínculo atual terminaria em 2027, com aumento salarial e elevação do valor da multa rescisória, o que dá ao clube maior controle sobre o futuro do goleiro.

Publicidade Publicidade

Os dirigentes não parecem dispostos a abrir mão dele facilmente: só aceitarão negociar diante de uma proposta de pelo menos 15 milhões de dólares, convictos do potencial do jovem goleiro e de sua capacidade de continuar evoluindo.

Tópicos relacionados

Embora a contratação de Bono pareça ligada ao momento da saída de Beltrán, o River Plate não quer esperar até o meio do ano, auge da janela de transferências europeia, e por isso estuda a possibilidade de fechar o negócio já em janeiro.

Nesse contexto, representantes do clube viajaram à Arábia Saudita para conversar diretamente com o goleiro marroquino, demonstrar a seriedade do interesse e colocar seu nome no topo da lista de candidatos para defender a meta do time na próxima temporada.

Publicidade

Aos 35 anos, Bono representa uma opção com dimensões técnicas e emocionais para o River Plate, já que a ligação do goleiro marroquino com o clube vai além de um interesse passageiro: ele é torcedor do time e já declarou diversas vezes o desejo de vestir a camisa do clube.

Bono defende atualmente o Al-Hilal, da Arábia Saudita, com contrato até julho de 2028, mas sua paixão pelo River Plate pode dar outro rumo às próximas negociações, especialmente se ele enxergar a oportunidade de realizar seu sonho em uma nova fase da carreira.

Publicidade

Bono já havia manifestado o desejo de jogar pelo River Plate em entrevista à “TyC Sports” em 2023, afirmando que vestir a camisa do clube é um sonho para ele, mas que não quer apenas jogar para realizar um desejo pessoal, e sim apresentar um nível à altura do time e brigar por espaço.

Essas declarações dão à diretoria do clube argentino um ponto de partida importante na tentativa de convencer o goleiro marroquino a encarar o desafio.