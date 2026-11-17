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O atacante do Santos Neymar não descartou um futuro retorno à seleção brasileira ao ser questionado sobre a próxima Copa América e a Copa do Mundo de 2030. Presente a uma partida da Kings League Cup em Guarulhos na segunda-feira, o veterano admitiu que ainda sonha em vestir novamente a famosa camisa amarela do Brasil.

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Atacante sinaliza possível retorno à seleção

Neymar reacendeu a esperança dos torcedores brasileiros de vê-lo novamente convocado para a seleção ao acompanhar o confronto entre Furia e Funkbol na Trident Arena, na região metropolitana de São Paulo. Copresidente da Furia ao lado do amigo Cris Guedes, o camisa 10 do Santos chegou ao local acompanhado dos companheiros de clube Philippe Coutinho e Arthur. Ao se juntar a Guedes na cabine de transmissão, o atacante falou sobre seu futuro depois de converter um pênalti do presidente de olhos fechados durante uma derrota de virada por 5 a 4.

Amigo provoca atacante sobre volta à seleção

Durante a transmissão ao vivo, Guedes perguntou se Neymar aceitaria uma proposta do jogador de Counter-Strike Fallen para continuar jogando futebol profissional até a Copa do Mundo de 2030.

Ao confirmar que pretende seguir jogando até lá, o atacante respondeu: “Vou jogar futebol até a Copa do Mundo, isso é óbvio.”

Guedes então afirmou, por engano, que a próxima Copa América seria em 2027, embora o torneio tenha passado a ser disputado a cada quatro anos e a próxima edição esteja prevista para 2028, possivelmente nos Estados Unidos. Neymar ficou confuso, antes de o amigo provocá-lo: “Entenda a indireta: amarelo... Você fica bem de amarelo.”

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Em referência ao uniforme do Santos e às vezes em que defendeu a seleção, Neymar respondeu: “Eu fico bem de branco; já fiquei bem de amarelo, me deixa em paz.”

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Melhora física alimenta conversa sobre torneios

Depois que Arthur concordou que a camisa do Brasil ficava bem em seu companheiro de equipe, Guedes argumentou que a próxima Copa América poderia servir de etapa rumo a 2030, dada a melhora física de Neymar.

Ao comparar o tempo de jogo do atacante com o período em que ele esteve no Paris Saint-Germain, Guedes comentou: “Desde o PSG, você não jogava tantos jogos em um ano, então está melhor do que estava na época do PSG. Já estou sonhando aqui.”

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Sem descartar outra convocação para a seleção, Neymar respondeu: “Sonhar não custa nada, eu também sonho, cara...”

Planos para o futuro vão até 2030

Embora seus comentários descontraídos não garantam uma volta à seleção brasileira, manter a forma física no Santos será fundamental para que Neymar volte a disputar uma vaga antes da Copa América de 2028. A realização de seu objetivo de jogar profissionalmente até a Copa do Mundo de 2030 dependerá muito de como seu corpo reagirá nas próximas temporadas. Além da carreira no futebol de 11 jogadores, o atacante também sugeriu que poderá disputar uma partida oficial da Kings League pela Furia em 2030 ao lado de seus atuais companheiros de Santos.